Salut
Reus aprova el Pla de Salut 2026-2029 amb 37 accions per reduir desigualtats i reforçar el benestar
El municipi aprova una estratègia que posa la salut al centre de totes les polítiques locals
L’Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres, 12 de desembre, el nou Pla de Salut Pública 2026-2029, una estratègia integral impulsada per la Regidoria de Salut i Esports que reforça el benestar comunitari i aposta per reduir les desigualtats des d’un enfocament preventiu i transversal. En la mateixa Junta de Govern, també s’ha acordat la pròrroga del Pla Municipal sobre Drogues, vigent fins al 2026.
Una estratègia basada en l’evidència i la participació
El nou Pla dona continuïtat a l’anterior full de ruta, incorporant aprenentatges i nous reptes emergents. El document és fruit d’un ampli procés participatiu amb més de 60 agents del sector sanitari, social, educatiu i comunitari, i parteix d’una visió ampliada de la salut que integra factors com l’educació, l’habitatge, la mobilitat o les relacions socials.
El regidor de Salut i Esports ha destacat que el Pla “aspira a una acció pública més equitativa i adaptada a les necessitats reals de la ciutadania”, avançant cap a un model de ciutat on la salut es concebi com una responsabilitat col·lectiva.
L’elaboració del document ha combinat dades quantitatives de l’Agència de Salut Pública, sessions qualitatives amb actors locals, la revisió del Pla 2018-2022 i els resultats del ReusCohort, l’estudi de comportaments de salut de joves que ja segueix més de 1.500 adolescents de la ciutat. Aquest procés ha evidenciat reptes com l’envelliment desigual entre barris, l’impacte de la vulnerabilitat econòmica, el creixement de la diversitat cultural o la necessitat d’enfortir la salut emocional.
Set eixos i 37 accions per transformar la salut a Reus
El nou Pla s’articula a través de set eixos estratègics que despleguen un total de 37 accions concretes orientades a millorar la salut i el benestar de la ciutadania. Aquests eixos aborden la salut comunitària i el benestar emocional; la promoció d’hàbits saludables i l’educació per a la salut; un urbanisme i una mobilitat més saludables; la millora de les condicions de vida i de l’entorn; el reforç de la salut pública i la protecció de drets; la comunicació i l’alfabetització en salut; i, finalment, una governança que integri la salut en la planificació municipal.
Entre les actuacions previstes s’hi inclou el reforç dels programes de salut emocional, la promoció de l’activitat física i d’una alimentació saludable, la incorporació de la mirada de salut en els projectes urbanístics, la millora de la qualitat ambiental, la prevenció del consum de substàncies, la promoció de la salut sexual i reproductiva i la creació de nous recursos de comunicació i educació en salut adaptats a la ciutadania.
Avaluació i seguiment
El document inclou un sistema d’indicadors anuals i una avaluació final per mesurar resultats i garantir una implementació efectiva. El Pla anterior va tancar amb un 96% d’accions completades o en execució, un precedent que el consistori espera mantenir.
El govern municipal també ha prorrogat pel 2026 el Pla Municipal sobre Drogues 2021-2025, mentre s’elabora un nou document que incorporarà les dades de la segona onada del ReusCohort, prevista pel primer semestre de 2026.
El Pla actual inclou actuacions de prevenció, reducció de danys i sensibilització per reduir el consum d’estupefaents, endarrerir l’edat d’inici, minimitzar riscos i disminuir desigualtats, especialment entre els col·lectius més vulnerables.