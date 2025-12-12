Municipal
Reus accelera la transformació del Carrilet amb la reforma del carrer Rocamora
L’Ajuntament aprova l’avantprojecte i activa els primers treballs que permetran iniciar les obres el 2026.
L’ambiciós projecte de reordenació urbana del Carrilet fa un pas decisiu després que l’Ajuntament de Reus aprovés l’avantprojecte de reforma i hagi activat la primera fase executiva, que començarà amb la redacció del projecte de remodelació del carrer de l’Escultor Rocamora. Amb aquesta aprovació, la transformació avança en paral·lel a la tramitació urbanística i manté la previsió d’iniciar les obres durant el 2026, mentre la Generalitat ultima la licitació del projecte bàsic de la futura estació d’autobusos.
L’avantprojecte aprovat estableix les bases urbanístiques, constructives i energètiques que definiran la metamorfosi global del Carrilet, amb una aposta per regenerar tot l’entorn i impulsar el desenvolupament social i econòmic del sud de la ciutat. La proposta inclou la creació de tres nous equipaments públics —l’Edifici Mercat, l’Edifici Belvedere i la nova estació d’autobusos— i una renaturalització extensa que connectarà el parc de Mas Iglesias amb el centre a través d’una continuïtat verda que travessarà l’avinguda President Macià i el carrer Rocamora. El projecte reforça, al mateix temps, la connectivitat urbana amb noves connexions en totes direccions que integraran millor el barri amb la resta de Reus.
Dins d’aquest marc, la reforma del carrer Rocamora esdevé el primer pas tangible de la fase executiva. El nou disseny convertirà aquesta via en un espai de prioritat invertida amb tres franges diferenciades que permetran combinar zones de passeig i activitats, el pas de serveis i vehicles no motoritzats, i una franja verda i drenada amb arbrat, vegetació, mobiliari i enllumenat. L’objectiu és acostar el parc de Mas Iglesias al centre, reforçar l’eix de mobilitat nord-sud cap a l’estació de tren i donar prioritat clara al vianant, especialment a la cruïlla amb l’avinguda Pere el Cerimoniós, que es transformarà per garantir un pas més segur i accessible.
En paral·lel, la Generalitat avança en el desenvolupament de la nova estació d’autobusos, un equipament semisoterrat que se situarà sota l’espai actual i la plaça del Canal. Aquesta infraestructura comptarà amb setze andanes, onze places d’aparcament, espais de descans i serveis per als viatgers, i estarà dissenyada per aprofitar la llum i la ventilació natural amb visuals obertes cap al parc. Els accessos de vehicles es concentraran a la plaça del Canal per millorar la distribució del trànsit en totes les direccions i reduir l’impacte sobre la mobilitat de l’entorn.