Memòria
Reus demana a la Generalitat que obri la fossa franquista del pou de Pich Aguilera després d'ubicar-la
La regidora Flores demana a Memòria Democràtica que "actuï", incloent-hi l'excavació al pla de fosses de l'any vinent
L'Ajuntament de Reus ha presentat un informe a la Direcció General de Memòria Democràtica de la Generalitat identificant dues possibles ubicacions de la fossa del pou de l'antiga fàbrica Pich Aguilera.
Des de l'arxiu de la ciutat, s'ha fet un estudi repassant diversa documentació històrica, i finalment s'han determinat dos possibles punts on podria trobar-se la fossa al carrer de Jacint Barrau, al centre de la capital del Baix Camp.
La regidora de Bon Govern, Transparència i Participació, Montserrat Flores, ha demanat a la Generalitat que "actuï", incloent-hi l'excavació al pla de fosses de l'any vinent. Paral·lelament, el grup parlamentari d'ERC ha plantejat una pregunta al Govern en aquest sentit que encara no ha estat resposta.