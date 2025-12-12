Judicial
Els acusats dels dos clans rivals de Reus declaren que no van participar en el tiroteig
Tots els investigats renuncien a percebre la indemnització de 20.000 euros sol·licitada per Fiscalia
Els cinc homes acusats d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa per haver participat en un tiroteig el 17 de gener de 2024 al barri de Sant Josep Obrer de Reus han negat la seva participació. En la declaració feta aquest divendres a l'Audiència de Tarragona, els investigats han assegurat que no van disparar cap tret i que no tenien una relació d'enemistat. Els tres germans del clan de 'Los Periquetes' han dit que es van endur l'arma que duia el seu pare cap al pis d'un d'ells, un cop es van acabar els trets, per tranquil·litzar-lo. Els processats de l'altre grup han afirmat que no estaven al lloc dels fets. Tots han renunciat als 20.000 euros d'indemnització sol·licitats per Fiscalia, que els demana penes de fins a 32 anys de presó.