Urbanisme
L’Eix Astorga de Reus està a punt de començar a caminar: més zones verdes i de descans i carril bici
La primera fase de l’actuació serà entre les avingudes Sant Bernat Calvó i del Mediterrani
El projecte de l’Eix Astorga està a punt de començar a caminar. L’Ajuntament de Reus està a punt de treure a exposició pública la primera fase de la intervenció, el pas previ a convocar la licitació dels treballs sobre el terreny. «Abans que acabi el 2026 començarem l’obra», va apuntar l’alcaldessa, Sandra Guaita. L’actuació planteja convertir el vial en un eix cívic que permeti el passeig còmode entre el barri Montserrat i el centre, amb més zones verdes i de descans i cedint el protagonisme al vianant.
La transformació del carrer d’Astorga es dividirà en dos àmbits. El primer abastarà entre la rotonda de l’avinguda de Sant Bernat Calvó i l’avinguda de Mediterrani. La segona arribarà al carrer de Flix. La primera fase, per on es començarà a evidenciar la modificació i que alhora es desglossarà en dos subblocs, tindrà un cost d’uns 4,4 milions d’euros.
El finançament provindrà de fons propis, del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC, 790.000 euros) i el Pla ImpulsDipta (740.000 euros). També és una de les accions incloses en la proposta reusenca presentada al Pla de Barris i Viles.
El vial mantindrà els dos sentits de circulació per a vehicles, però estarà seccionat per un nou carril bici, segregat del trànsit rodat per una línia arbustiva i elements de contenció. Els primers esborranys dibuixaven una modificació del recorregut de les línies d’autobús urbà, però, en darrer terme, continuarà actiu el traçat actual per no perdre serveis de pujada ni de baixada. Així mateix, s’habilitarà una parada addicional, a tocar de l’Escola Puigcerver.
Els carrers de l’Escultor Sunyol i de la Papallona esdevindran de plataforma única, amb l’eliminació de les voreres estretes i garantint la preferència per als vianants. «Tenim un Centre d’Atenció Primària (CAP), una residència; han de ser espais segurs i per al gaudi de la ciutadania», va especificar el regidor de Via Pública, Daniel Marcos. Davant de l’equipament sanitari hi haurà una nova plaça. Al llarg del carrer, l’actuació es repeteix, oferint zones verdes d’estada i descans.
El carrer d’Astorga també es va detectar com un dels punts de la ciutat en què hi havia marge de millora referent a la seva il·luminació nocturna, amb la presència de punts massa foscos. Marcos va anunciar la instal·lació de nous punts d’enllumenat i la seva modernització. Així mateix, es plantaran un centenar d’arbres, 3.000 arbustos i 8.000 plantes.
Amb la redimensió de l’entorn, que preveu l’ampliació de les voreres perquè tinguin una amplada mínima d’1,8 metres, s’eliminaran places d’aparcament. L’edil de Via Pública va subratllar que s’està treballant per condicionar un aparcament dissuasiu a tocar del carrer d’Astorga per «esmenar» la situació.
El veïnat, que va tenir l’oportunitat de compartir les seves aportacions al govern municipal amb les reunions mantingudes —d’ell sorgí la necessitat de repensar què fer amb els trajectes dels autobusos—, veu amb bons ulls la iniciativa. El president de l’associació de veïns del barri Juroca, Manuel Villalba, va expressar que «ho veiem bé» i «tindrà un valor positiu». «Guanyarem tots», va tancar.