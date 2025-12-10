Municipal
FiraReus tindrà un espai "multifunció" per divulgar projectes de ciència i innovació a la ciutat
La capital del Baix Camp crea una marca al voltant de la distinció de Ciutat de Ciència i Innovació
L'edifici de FiraReus, al Tecnoparc, tindrà un espai "multifunció" per divulgar projectes de ciència i innovació a la ciutat. La previsió és que sigui un lloc on trobar casos pràctics sobre com innoven les empreses del territori i el mateix Ajuntament de Reus a través dels diferents departaments.
Ho ha explicat breument l'alcaldessa, Sandra Guaita, durant la presentació de la marca gràfica i una campanya que es posarà en marxa els pròxims dies al voltant de la distinció de Reus Ciutat de Ciència i Innovació, que va rebre la capital del Baix Camp el mes de març passat. Guaita ha insistit que aquest reconeixement ha de servir per "canviar les dinàmiques", sent "útils per la nostra gent i les empreses de la ciutat".
Aquest dimecres al matí s'ha presentat la marca gràfica i la campanya de Reus Ciutat de Ciència i Innovació, un reconeixement atorgat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitat el passat mes de març. Ha estat creada per l'agència Feeling Wow.
Una de les creatives, Valeria Russo, ha comentat que han volgut "reinterpretar" la rosa de Reus passant-la per un codi de programació per "transformar-la en una rosa digital". Pel que fa a la campanya, s'han creat diversos eslògans que relacionen elements lligats a la capital del Baix Camp com les avellanes, el modernisme o el vermut amb la innovació.
Durant la presentació, l'alcaldessa ha aprofitat per fer balanç d'algunes de les activitats que s'han organitzat sota el paraigua de la distinció com ara jornades, premis i congressos. Guaita creu que el reconeixement va ser una "fixació" del govern municipal i que "l'etiqueta ha de servir per canviar les dinàmiques" de l'administració pública que va "lenta amb els canvis".
L'alcaldessa ha defensat que aquesta distinció ha de servir per ser "útils a la nostra gent i a les empreses". "Hem de ser útils perquè la gent que vulgui viure a casa nostra pugui venir a casa nostra, pugui desenvolupar el seu projecte professional i pugui viure a casa nostra", ha indicat.