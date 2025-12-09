Judicial
Cinc acusats s’enfronten a penes de fins a 32 anys de presó pel tiroteig entre clans rivals a Reus
Els Mossos despleguen un ampli dispositiu a l'Audiència de Tarragona per evitar enfrontaments entre els familiars
L’Audiència de Tarragona ha començat a jutjar cinc homes acusats de participar en el tiroteig que va sacsejar el barri de Sant Josep Obrer de Reus el 17 de gener de 2024, un enfrontament armat entre dos clans rivals que va obligar els Mossos d’Esquadra a desplegar un ampli dispositiu policial. Els processats s’enfronten a penes que arriben fins als 32 i 20 anys de presó, segons les peticions de Fiscalia.
Els acusats pertanyen a dos grups enfrontats: tres són membres del clan familiar conegut com ‘Los Periquetes’, mentre que els altres dos, amb els àlies ‘El Mudo’ i ‘El Peluca’, formen part del grup rival. Segons Fiscalia, els dos últims haurien iniciat l’atac disparant des del carrer cap als balcons dels domicilis dels tres germans, fet que va desencadenar un intercanvi de trets de diversos minuts amb almenys cinc armes de foc.
L’origen del conflicte es remunta a un incident entre persones d’ètnia gitana i magrebina al barri l’estiu de 2023, que va anar escalant fins arribar al tiroteig. En aquell enfrontament, segons l’acusació, els germans haurien respost als trets cridant “Peluca, et mataré”, mentre disparaven des de dues finestres. Els dos homes que haurien iniciat l’atac van fugir i els altres van ser detinguts posteriorment per agents del GEI dels Mossos.
Els registres policials als domicilis dels acusats van permetre intervenir armes de foc i munició, mentre que les armes utilitzades pels atacants inicials no s’han localitzat. Les beines trobades apunten que feien servir armes llargues automàtiques classificades com de guerra.
Reforç policial a l’Audiència
Davant el risc d’enfrontaments entre els familiars dels dos clans, els Mossos han activat un ampli dispositiu amb agents de l’ARRO a l’interior i exterior del Palau de Justícia. El tribunal també ha habilitat una sala annexa perquè els familiars segueixin la vista sense contactar amb testimonis o persones vinculades a l’altre grup.
Testimonis i qüestions prèvies
En la primera sessió han declarat diversos testimonis, inclosa la germana dels tres acusats, que ha assegurat haver reconegut ‘El Peluca’ pels ulls, el nas i la veu mentre disparava. Un altre veí ha explicat que va veure dos homes armats al carrer i que va sentir trets dirigits cap a un edifici.
Les defenses han intentat anul·lar registres i declaracions, inclosa la del pare dels tres germans, mort el febrer de 2024, però el tribunal ha rebutjat les peticions o les valorarà segons la prova que es practiqui durant el judici.
Fiscalia demana fins a 20 anys de presó pels tres germans —per temptativa d’homicidi, tinença il·lícita d’armes i dipòsit d’armes— i fins a 32 anys de presó pels altres dos acusats, incloent-hi el delicte de dipòsit d’armes de guerra. També reclama indemnitzacions pels danys causats i la prohibició d’aproximació entre els clans.
El judici continuarà dimecres amb més declaracions i s’allargarà fins divendres, quan està previst que declarin els acusats.