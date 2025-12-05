Laboral
La CSIF denuncia l'Ajuntament de Reus per suposats incompliments d'acords laborals a la Guàrdia Urbana
El govern municipal desmenteix el sindicat i l'acusa de "generar desconfiança sobre la seguretat ciutadana"
La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha presentat un recurs contenciós laboral contra l'Ajuntament de Reus per suposats incompliments d'acords en matèria laboral a la Guàrdia Urbana.
Des del sindicat denuncien que el conveni col·lectiu no s'ha publicat al BOPT i que s'han suprimit el pagament de vuit setmanes de permís parenterals. També reclamen que s'apliqui l'equiparació retributiva amb els Mossos d'Esquadra.
D'altra banda, el representant dels treballadors avisa que l'equip de govern està "bloquejant" els serveis extraordinaris, de manera que no es poden activar agents extres en cas que sigui necessari. El govern municipal desmenteix el sindicat i l'acusa de "generar desconfiança sobre la seguretat ciutadana".
La CSIF avisa que l'executiu reusenc no vol "negociar" amb els sindicats diversos acords signats en matèria laboral. "Hi ha coses signades l'any passat que encara no s'han signat", ha explicat a l'ACN el delegat de la CSIF a l'Ajuntament de Reus, César Polo. Des del sindicat assenyalen directament a l'alcaldessa, Sandra Guaita, i al regidor de Serveis Generals, Manel Muñoz.
El sindicat ha presentat la queixa tant a l'Ajuntament de Reus com al Departament de Treball a través d'un contenciós laboral, tot i que l'ajuntament assegura que encara no ha rebut la notificació.
Denuncien que el conveni col·lectiu no es publiqués al BOPT i per això consideren que es troba en un "llim legal". L'equip de govern ha recordat que el conveni es va signar durant l'anterior mandat, i que l'executiu de Sandra Guaita "l'ha assumit com a propi i vinculant", "sense qüestionar en cap cas el seu contingut" pel fet de no haver estat publicat al butlletí.
Pel que fa a la supressió del pagament de vuit setmanes de permís parenterals, l'Ajuntament diu que no hi havia cap "acord", sinó una "voluntat de procedir amb aquest pagament". No obstant això, el govern local defensa que no s'ha pogut tirar endavant després que s'aprovés el Reial decret 9/2025 del 29 de juliol que diu que el permís parental per a la cura de fill, filla o menor acollit per temps superior a un any, fins al moment en què el menor compleixi 8 anys, "no tindrà caràcter retribuït".
Pel que fa a l'equiparació amb els Mossos d'Esquadra, l'Ajuntament de Reus apunta que es va arribar a un "preacord" amb la CSIF per impulsar unes "noves condicions" de la Guàrdia Urbana, però no va tirar endavant perquè la resta de sindicats van mostrar la seva "disconformitat". "En cap cas és imputable a l'Ajuntament que no s’assolís un acord amb relació a aquesta qüestió", remarca el govern local a través d'un comunicat.
Sense serveis extraordinaris
Un dels punts que també denuncia el sindicat és que s'estan "bloquejant" els serveis extraordinaris. D'aquesta manera, el cap de torn no pot activar agents que no estiguin treballant en aquell moment en cas que fos necessari.
El passat 22 de novembre va haver-hi una manifestació de vehicles per protestar contra la Zona de Baixes Emissions. Es preveien una cinquantena de cotxes, però finalment van assistir-hi més de 200. Polo ha apuntat que només hi havia quatre patrulles treballant i tres es van destinar a la mobilització, una conjuntura que l'equip de govern també nega, afirmant que hi va haver fins a divuit agents.
La CSIF també assegura que ara els recursos que es destinen als serveis extraordinaris de la policia local no s'aproven des de la mateixa Guàrdia Urbana, sinó que es fa des d'altres estaments de l'Ajuntament sense "coneixement policial". "Això comporta un gran perill tant pels companys com per la ciutadania", rebla Polo.
Aquest "bloqueig" dels serveis extraordinaris també implica que no es puguin mantenir les vacances dels agents perquè s'ha de cobrir el personal, ha indicat la CSIF. Amb tota aquesta situació, el sindicat adverteix que si no es posa solució no es podrà "garantir la seguretat" durant la campanya de Nadal a la capital del Baix Camp.