Gastronomia
La tapa “Fals Hot Dog”, d’El Castell, guanya el concurs popular de la Mossegada Ganxeta
La creació d’El Castell s’ha imposat entre les 18 propostes de la ruta de tapes amb bolets i productes de tardor
L’AEH Reus ha anunciat aquest dilluns la tapa guanyadora del concurs popular de la “Mossegada Ganxeta”, la ruta gastronòmica que entre el 18 d’octubre i el 2 de novembre va oferir 18 propostes elaborades amb bolets i productes de tardor. Durant dues setmanes, els comensals van poder votar la seva tapa preferida a través d’una aplicació mòbil.
El plat més votat ha estat la creació del restaurant El Castell, situat a la plaça del Castell, 8. Amb prop d’un centenar de vots, la proposta guanyadora, batejada com a “Fals Hot Dog”, combina un brioix farcit de cua de bou cuinada a baixa temperatura i bolets xiitake, acompanyat d’un allioli de mostassa antiga. Els restaurants Flaps i el Racó de JP han completat el podi classificats en segon i tercer lloc.
El president de l’AEH Reus, Víctor Perales, ha estat l’encarregat d’entregar el guardó a Mohamed Lahmaidi, en representació d’El Castell. “Tot l’equip estem molt agraïts a l’Associació per impulsar aquesta iniciativa, però no l’hauríem pogut guanyar sense el suport i el caliu dels nostres clients, tant en aquesta votació com en el dia a dia”, ha remarcat.
La intenció de l’AEH Reus és dinamitzar la gastronomia local i incentivar la creativitat dels xefs reusencs. En aquesta línia, la ruta “Mossegada Ganxeta” ha reforçat el vincle entre restauració, cultura gastronòmica i participació ciutadana, posant en valor els productes de temporada i la cuina de proximitat.