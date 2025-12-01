Memòria històrica
L’Ajuntament col·locarà aquest desembre quatre llambordes Stolpersteine a Reus
Les peces retran un homenatge a Pere Cases Salvadó, Marià Marimon Estrems, Josep Miquel Grant i Joan Moncusí Pellicé
Reus comptarà aquest mes de desembre amb quatre noves llambordes Stolpersteine, en record dels deportats reusencs als camps nazis. Aquest 2025 la Regidoria de Bon Govern, Transparència i Participació ha col·locat ja 7 peces als carrers de la ciutat. Aquest mes les llambordes retran un homenatge a Pere Cases Salvadó, Marià Marimon Estrems, Josep Miquel Grant i Joan Moncusí Pellicé.
Pere Casas Savadó (1910) va ser exiliat i deportat a Mauthausen l’any 1941. Allí va ser assassinat el 6 d’octubre de 1942. L’acte en el seu record es durà a terme el dijous 4 de desembre, a les 16.30 h, a les dependències de l’Arxiu Municipal i posteriorment es col·locarà la llamborda al carrer del Dr. Robert, 8, lloc on vivia l’any 1936, abans de marxar a l’exili.
La segona llamborda estarà dedicada a Josep Miquel Grant (1917), exiliat i deportat a Mauthausen l’any 1941, d’on va ser alliberat l’any 1945. L’acte en la seva memòria tindrà lloc el dimarts 9 de desembre a les 16.30 h al carrer de Sant Tomàs, 32.
El dimecres 10 de desembre, a les 17 h, a l’Arxiu Municipal tindrà lloc l’acte de memòria de Joan Moncusí Pellicé i Marià Marimon Estrems. Tot seguit, es col·locaran les seves llambordes.
Moncusí (1905) va ser exiliat i deportat a Mauthausen, on va ser assassinat, a Gusen, el 9 de novembre de 1941. La seva llamborda s’instal·larà al carrer de Misericòrdia, 44. Marià Marimon Estrems (1914), exiliat i deportat l’any 1941 a Mauthausen, d’on va ser alliberat l’any 1945. La llamborda en el seu record es col·locarà al carrer de Sant Miquel, 20.
Memòria democràtica
El projecte Stolpersteine, iniciativa impulsada pel Departament de Justícia i Qualitat Democràtica a través de Memorial Democràtic, és liderat a Reus, per l’Arxiu Municipal.
L’Arxiu Municipal de Reus està duent a terme diversos projectes de memòria històrica, entre els quals destaca el de recuperar la memòria d’aquelles persones de Reus deportades als camps de concentració nazi. Amb l’ajuda de l’historiador reusenc Joan Navais, s’ha aconseguit localitzar 36 reusencs –siguin nascuts o veïns de la ciutat- que van patir la deportació i l’horror dels camps de concentració i extermini.
Després d’un procés de documentació de cada una d’aquestes persones, l’any 2023 es van col·locar 12 llambordes, aquest any 2025 se n’hauran instal·lat 11 més i el proper any 2026 es preveu col·locar la resta.