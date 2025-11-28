Diari Més

Reus amplia el servei de recollida de voluminosos a tota la setmana per millorar la neteja

El servei ha anat creixent en els darrers anys. Aquest 2025 s'han fet 53 recollides de mitjana al dia

Abandonar trastos al carrer o al costat del contenidor pot comportar una sanció de 750 euros.

La regidoria de Via Pública de l'Ajuntament de Reus i l’empresa Reus Net han decidit ampliar a tota la setmana la recollida de voluminosos de la ciutat amb l’objectiu de millorar la convivència i la neteja de la ciutat. La mesura entrarà en funcionament el proper dilluns 1 de desembre. 

Fins ara el servei només es feia de dilluns a divendres. Amb aquesta millora, el servei s’ajusta la franja horària en què es poden dipositar els objectes al carrer que serà de 19:00 a les 21:00h, en lloc de com fins ara, que era de 18:00 a 21:00h.

La reducció de la franja horària ha de contribuir a minimitzar l’impacte visual i les molèsties, garantint que els voluminosos romanguin menys temps a la via pública.

Daniel Marcos, regidor de Via Pública afirma que «amb un servei més freqüent i horaris més ajustats, aconseguirem reforçar la imatge de Reus com a ciutat compromesa amb la sostenibilitat i la qualitat de vida. Facilitem que el servei s’adapti millor a les necessitats de la ciutadania».

La recollida programada de voluminosos s’ha de fer via petició prèvia. A través d'un FORMULARI que hi ha a la pàgina web de l'Ajuntament o a través del 977010010, es pot sol·licitar el servei de recollida per desfer-se’n correctament. Caldrà baixar el voluminós al costat del portal de casa (mai al costat del contenidor) en el moment indicat, i el servei passarà a recollir-lo gratuïtament.

El servei ha anat creixent en els darrers anys. S’ha passat de 36 recollides de mitja al dia l’any 2023 a 53 recollides de mitjana al dia aquest any 2025, el que representa un increment del 47%. Aquest increment, s’atribueix a les campanyes de comunicació realitzades amb les que es recorda tant el servei com la possible sanció a què s’enfronten els incívics que deixen els voluminosos abandonats al carrer sense avisar.

Abandonar trastos al carrer o al costat del contenidor és una infracció de l’Ordenança de Civisme de Reus i pot comportar una sanció de 750 euros.

El servei municipal de recollida de residus gestiona anualment unes 4.000 tones de voluminosos, que es porten a planta de tractament específica, annexa a la deixalleria municipal. S'estima que aquest any s'arribi a les 4.138 (amb dades tancades a l'octubre).

