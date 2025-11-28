Neteja
Reus amplia el servei de recollida de voluminosos a tota la setmana per millorar la neteja
El servei ha anat creixent en els darrers anys. Aquest 2025 s'han fet 53 recollides de mitjana al dia
La regidoria de Via Pública de l'Ajuntament de Reus i l’empresa Reus Net han decidit ampliar a tota la setmana la recollida de voluminosos de la ciutat amb l’objectiu de millorar la convivència i la neteja de la ciutat. La mesura entrarà en funcionament el proper dilluns 1 de desembre.
Fins ara el servei només es feia de dilluns a divendres. Amb aquesta millora, el servei s’ajusta la franja horària en què es poden dipositar els objectes al carrer que serà de 19:00 a les 21:00h, en lloc de com fins ara, que era de 18:00 a 21:00h.
La reducció de la franja horària ha de contribuir a minimitzar l’impacte visual i les molèsties, garantint que els voluminosos romanguin menys temps a la via pública.
Daniel Marcos, regidor de Via Pública afirma que «amb un servei més freqüent i horaris més ajustats, aconseguirem reforçar la imatge de Reus com a ciutat compromesa amb la sostenibilitat i la qualitat de vida. Facilitem que el servei s’adapti millor a les necessitats de la ciutadania».
La recollida programada de voluminosos s’ha de fer via petició prèvia. A través d'un FORMULARI que hi ha a la pàgina web de l'Ajuntament o a través del 977010010, es pot sol·licitar el servei de recollida per desfer-se’n correctament. Caldrà baixar el voluminós al costat del portal de casa (mai al costat del contenidor) en el moment indicat, i el servei passarà a recollir-lo gratuïtament.
El servei ha anat creixent en els darrers anys. S’ha passat de 36 recollides de mitja al dia l’any 2023 a 53 recollides de mitjana al dia aquest any 2025, el que representa un increment del 47%. Aquest increment, s’atribueix a les campanyes de comunicació realitzades amb les que es recorda tant el servei com la possible sanció a què s’enfronten els incívics que deixen els voluminosos abandonats al carrer sense avisar.
Abandonar trastos al carrer o al costat del contenidor és una infracció de l’Ordenança de Civisme de Reus i pot comportar una sanció de 750 euros.
El servei municipal de recollida de residus gestiona anualment unes 4.000 tones de voluminosos, que es porten a planta de tractament específica, annexa a la deixalleria municipal. S'estima que aquest any s'arribi a les 4.138 (amb dades tancades a l'octubre).