Reus activa el proper dilluns la Zona de Baixes Emissions
Les limitacions d’accés només afectaran als vehicles sense dispositiu ambiental de persones titulars de fora de Reus o que paguin l’impost de vehicles fora de la ciutat
Reus posa en marxa aquest dilluns 1 de desembre la tercera fase del desplegament de la Zona de Baixes Emissions (ZBE), una vegada culminada la fase de notificació sense sanció als vehicles més contaminants que es va posar en marxa el passat 1 d’octubre.
Les limitacions d’accés només afectaran als vehicles sense dispositiu ambiental de persones titulars de fora de Reus o que paguin l’impost de vehicles fora de la ciutat.
La ZBE estarà activa els dies feiners de dilluns a divendres, de 7:00 a 19:00h, amb la qual cosa estarà oberta a tots els vehicles tot el dia els dissabtes, diumenges i festius, i els feiners de 19:00 a 7:00h.
Els vehicles afectats disposaran de fins a 24 dies l’any per circular per la ZBE sense necessitat de tramitar cap autorització. Igualment, podran accedir-hi si estacionen en un aparcament soterrani municipal o privat d’ús públic amb conveni amb l’Ajuntament.
La ZBE preveu una vintena d’exempcions, autoritzacions i moratòries. Els vehicles afectats podran continuar accedint si compleixen els requisits dels supòsits d’excepció previstos. Alguns exemples són: persones amb mobilitat reduïda; transport de persones amb malaltia o discapacitat; serveis d’emergència o essencials; tractament mèdic periòdic; vehicles històrics; vehicles professionals de persones a punt de jubilar-se; persones amb rendes baixes; tenir pàrquing en propietat o de lloguer dins la ZBE; vehicles en moratòria per reposició; transport públic i col·lectiu de persones (M1, M2 i M3); i transport de mercaderies (N1, N2 i N3).
13 aparcaments adherits
L'ordenança que regula la ZBE de Reus preveu que puguin accedir i circular per l'àmbit protegit els vehicles que es dirigeixin a estacionar als aparcaments d'ús públic ubicats dins la ZBE (exclosos els aparcaments situats en superfície a la via pública) que hagin signat conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Reus.
Fins ara, 13 aparcaments ja s'han sumat a l'acord que sumen més de 4.000 places. 8 són els de la xarxa municipal gestionada per Reus Mobilitat i Serveis (Baluard, Llibertat, La Fira, Pastoreta, Sant Ferran, Carrilet i Passeig Prim); i 5 són de gestió privada (Reus Deportiu, Pallol, Simonet, Enracha Reus i plaça Prim).
Tots els aparcaments adherits estaran degudament senyalitzats per informar a les persones usuàries.
A més hi ha 677 places d’aparcament dissuasiu gratuïtes a tota la ciutat: carrer del Treball (70 places), Països Catalans amb carrer del Romaní (275 places), Pi del Burgar (200 places), Santuari de Misericòrdia (132 places). La xarxa d’aparcaments dissuasius continuarà creixent els dos propers anys.
La quarta fase, el 2028
La quarta fase del desplegament de la ZBE s’activarà a partir de l’1 de gener de 2028 amb l’ampliació de les limitacions d’accés i aplicació de sancions a vehicles amb etiqueta B i als residents a Reus.