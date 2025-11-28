Societat
L’Ajuntament de Reus celebra el Mercat de Bescanvi Escolar
Un total de sis centres amb alumnes de primària i secundària es van reunir a la Palma
La Palma de Reus va tornar a acollir una nova edició del Mercat de Bescanvi Escolar els passats dies 25 i 26 de novembre, una jornada feta perquè els més joves aprenguessin a generar menys residus. Un total de sis centres amb alumnes de primària i secundària es van reunir durant aquells dos dies amb una premissa: portar un màxim de quatre objectes per persona que ja no fessin servir i els servissin de moneda de canvi per intercanviar pels objectes d’alumnes d’altres centres. «Demanem als nens motivació i que els centres facin una mica de treball previ al voltant d’aquesta temàtica», va explicar Gisela Pérez, coordinadora de projectes de Cel Rogent, empresa encarregada d’organitzar l’activitat.
En primer lloc, els alumnes van fer una ronda d’observació sobre els objectes que els joves d’altres escoles i instituts havien portat per decidir quins objectes els interessava intentar bescanviar. A continuació, els alumnes van dur a terme la ronda d’intercanvis, en què havien d’aconseguir convèncer els altres companys per bescanviar algun dels objectes que els interessava. «No només és l’aprenentatge ambiental amb la prevenció de residus, sinó també tot un saber desprendre’s d’allò que no necessitem i saber comunicar-se amb altres nens d’altres centres que no coneixen, és un aprenentatge comunicatiu i social», va afegir Pérez. En total, l’activitat va tancar amb 264 intercanvis entre els dos dies, que van suposar un estalvi de fins a 53 quilograms de residus.
Entre els infants assistents durant la primera jornada hi havia la Berta Vázquez, alumna de cinquè curs del Col·legi La Presentació, que va comentar que per decidir els objectes que havia pres per intercanviar havia buscat aquells objectes «que ja no faig servir, estan en bon estat i, a la vegada, em fa pena llençar-los». «No em va costar gens decidir-ho! No vaig necessitar que els meus pares m’ajudessin», va apuntar orgullosa, a la vegada que afirmava que havia posat l’ull sobre un parell d’objectes d’alumnes de l’Escola Maria Cortina. «No tinc gaire vergonya, així que jo vaig i els dic que m’agrada el seu objecte, i si em diu que sí perfecte», va cloure. No obstant això, no tots els alumnes demostraven aquesta confiança, tal com va reconèixer Belén Martín, tutora de cinquè de La Presentació: «Hi ha alguns nens que tenen una mica de dificultat social, aleshores intentem ajudar-los i guiar-los amb una activitat en què també aprenen a no generar tants residus».
Setmana Europea
El mercat va coincidir amb la celebració de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, fet que feia valdre el regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Reus, Daniel Rubio. «Mentre creixen aquests nens hi ha objectes com roba, joguines o llibres que deixen de fer servir. Aleshores, ajudem a sensibilitzar-los amb aquesta setmana», va reivindicar el regidor. Una manera de fer que, tal com defensa Rubio, fa que aprenguin a donar «una nova vida a un objecte abans que generar un nou residu» i on la regidoria ha posat èmfasi amb accions com la recollida solidària de joguines usades. «Tendim a llençar les coses molt de pressa, quan es poden donar amb algú que ho necessita o fer una senzilla reparació», va argumentar.