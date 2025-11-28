Reus
Els Premis Cambra guardonen el teixit empresarial d’un territori «divers» i «interconnectat»
Les categories premiades eren Empresa Familiar, Innovació i Sostenibilitat i Internacionalització
FiraReus Events va ser l’espai que va acollir ahir dijous 27 de novembre al vespre la gala de lliurament dels Premis Cambra 2025 on quinze empreses de les cinc comarques del territori de la Cambra de Comerç de Reus van ser distingides per la seva tasca, trajectòria i fites. Amb cinc minuts de cortesia, la gala va donar el tret de sortida amenitzada pel ritme dels instruments de Terra Alta Sessions i dirigida pel periodista Jordi Gil. Durant aquesta, les diferents empreses guanyadores van recollir les seves distincions d’acord amb les tres categories establertes: Empresa Familiar, Innovació i Sostenibilitat i Internacionalització.
El president de la Cambra de Comerç de Reus, Mario Basora, va destacar que «ens reunim per celebrar el talent i la força d’un territori». «Cadascuna de les comarques té la seva personalitat, que les fa úniques, però formem part d’un ecosistema. Som diversos, però caminem interconnectats», va afegir el president de la Cambra.
Pel que fa a la comarca amfitriona, el Baix Camp, les empreses guanyadores van ser Olis Solé, Gruas Constructora i Vidoria. De la Conca de Barberà, Prats Vilà Cansaladers, Plasfoc i Cargas Industrials de Pira. Des del Priorat, el Palauet del Priorat, Eco-pellets Siurana i Vinícola del Priorat. Quant a les Terres de l’Ebre, a la comarca de la Terra Alta es va premiar a Carnisseria Moreno, Limplas i Salaet Food Packaging i, per acabar, a la Ribera d’Ebre es van guardonar a Mel Bonet, Museu del Ferrocarril i Flor de Camp.
Per un altre costat, la convidada d’honor de l’esdeveniment empresarial va ser la comissionada especial per a la Competitivitat Industrial i PIME del Ministeri d’Indústria i Turisme de l’Estat, Núria Aymerich, que va afirmar que amb els valors es transforma el nostre entorn. «La societat es transforma quan s’actua d’acord amb els valors. Tot el que hi ha darrere d’aquestes empreses que hem vist avui és compromís, treball i esforç», va reconèixer la comissionada. A més, Aymerich va ser l’encarregada d’entregar un dels cinc guardons d’honor dels Premis Cambra, concretament el Premi d’Honor a la Trajectòria Empresarial per Eduardo Chicote. Els altres guardons d’honor de l’edició d’enguany es van dedicar a Indicador d’Economia per la Comunicació, a l’Associació Jeroni de Moragas pel Compromís Social, a ReusPlim per l’Emprenedoria i, finalment, a Josep Carbassa el Premi d’Honor Llotja de Reus.