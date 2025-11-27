Política
Filella continuarà al capdavant d’Ara Reus després de la renovació de l’executiva
La direcció del partit es renova amb el suport unànime de la militància.
Ara Reus ha renovat la seva executiva local i manté la confiança en Joan Carles Filella, que continuarà exercint com a president del partit un any més. La ratificació, així com l’aprovació de la resta de càrrecs del Comitè Executiu, s'ha realitzat aquest dimecres durant l’Assemblea General Ordinària celebrada amb la militància.
La reunió també ha servit per aprovar els comptes anuals de l’exercici 2024-2025, presentar els pressupostos per al 2026 i fer balanç de les accions impulsades enguany, així com per marcar les línies de treball de cara al futur.
Filella ha destacat durant la seva intervenció que “Ara Reus és garantia d’estabilitat al govern local” i ha remarcat el compromís de la formació amb la ciutadania. Segons el president, la feina del partit als barris, el contacte directe amb les entitats i la resolució de problemàtiques locals “reforcen la nostra proximitat i la capacitat de donar resposta a les necessitats dels veïns i veïnes”.
El dirigent també ha posat en valor la tasca comunicativa del partit, especialment el butlletí informatiu mensual que s’envia a la militància, una eina que ha qualificat d’“innovadora i útil” per mantenir la base informada de l’activitat del grup municipal.
La nova executiva d’Ara Reus queda integrada per Joan Carles Filella com a president; Gerard Malet, vicepresident; Ester Amill, secretària; i Enric Bosch, tresorer. Completen l’equip els vocals Antonio Gesalí, Rosa Mancebón, Javier Gesalí, Antonio Rubio, Noelia Solé i Lilian Espinosa.