Habitatge
Desnonen els últims pisos de l'edifici Baluard de Reus
El Sindicat d’Habitatge de Reus havia convocat una protesta ver evitar el desnonament
El Sindicat d’Habitatge de Reus no ha aconseguit aturar el desnonament que s'ha produït aquest dijous 27 de novembre a l'edifici Baluard de Reus. Amb aquest, el propietari ha recuperat la totalitat del bloc situat al carrer Barreres, 36 de Reus.
El Sindicat havia convocat una protesta per aturar-lo però no han pogut fer res. A primera hora del matí, els Mossos d'Esquadra han tallat el carrer fins a l'arribada de la comitiva judicial per poder executar el desnonament.
Segons ha indicat un portaveu del Sindicat, en un primer moment el desnonament estava programat pel dilluns 24 de novembre però es va haver d'ajornar fins avui. Concretament, s'ha desnonat una veïna de 62 anys que vivia sola des de fa 4 anys al primer pis i també s'ha fet fora a dues persones més que vivien al quart pis o a la zona del terrat.
Des del sindicat denuncien que «tot i els intents de negociar o d'aconseguir lloguers habitacionals, el propietari s'ha negat en banda» i asseguren que aquest «ha respost amb amenaces i intimidacions a les veïnes» fins que finalment ha aconseguit recuperar el bloc.