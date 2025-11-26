Coneixement
Reus i Marc Vidal proposen perdre la por a la tecnologia i la innovació
Més de tres-centes persones participen en la jornada 'Innovar sense límits' que es desenvolupa a firaReus
Innovar sense límits. Era el lema de la jornada organitzada per l’Ajuntament de Reus a firaReus Events, que va reunir més de tres-centres persones amb l’objectiu de reflexionar i impulsar sobre la competitivitat i el creixement econòmic del territori. La vetllada comptava amb la presència de l’analista econòmic i divulgador tecnològic Marc Vidal, una de les veus més influents en transformació digital. Vidal va subratllar que la revolució tecnològica, encapçalada per conceptes com la intel·ligència artificial o l’automatització, no és una «agressió laboral», sinó una «eina» que s’ha d’aprendre a incorporar per adoptar un avantatge competitiu, i va apuntar que és «una revolució industrial més». L’expert va compartir que «no hi ha cap prova empírica» que un robot hagi pres una feina neta i, de fet, països amb un nivell alt de robotització, com Corea del Sud o Alemanya, tenen una taxa d’ocupació pràcticament plena.
Vidal va cridar a «reversionar» el relat i entendre que, si bé la transició és dolorosa, «un cop ho has endollat tot, comences a generar productivitat i més ocupació». «Segurament, d’aquí a uns anys, aquest país, si no fa la feina que s’està fent a Reus, es trobarà amb un problema, que és no haver fet el canvi de model productiu», va asseverar. En concret, va assenyalar que s’està creant ocupació «de salari baix i precari». «No fabriquem xips, fabriquem cafès, i això és un problema», va afirmar. Així mateix, va assegurar que només un 0,5% dels usuaris de ChatGPT l’empren correctament, és a dir, com una «extensió de la seva intel·ligència». i no només com a substitució «del que fèiem abans». «Ja sabem fer moltes coses i hauríem de fer-les millor gràcies a una tecnologia associada», va apuntar. La jornada també va comptar amb taules sectorials per conèixer de prop projectes innovadors nascuts o consolidats a la ciutat. «A Reus tenim talent, iniciativa i empreses compromeses que no tenen por de fer passos endavant», va detallar el regidor Josep Baiges.