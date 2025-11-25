Festes
Reus es prepara per a l’encesa dels llums i dona el tret de sortida a la Campanya de Nadal 2025
La campanya començarà el dijous 27 de novembre amb l’espectacle lumínic inaugural “El Batec del Nadal”
Reus ja ho té tot a punt per donar la benvinguda oficial a la Campanya de Nadal 2025 aquest dijous a la tarda. Sota el lema “Reus és Nadal”, la ciutat desplegarà un ampli programa d’activitats, espectacles d’animació i atraccions a l’aire lliure que, sumats a l’enllumenat pels carrers i barris, contribuiran a crear una ambientació nadalenca molt potent arreu del municipi.
L’acte inaugural començarà dijous 27 de novembre, a les 18.45 h, amb l’espectacle lumínic “El Batec del Nadal”, que donarà pas a l’encesa oficial dels llums a les 19 h. L’Ajuntament recomana arribar amb antelació per facilitar l’accés i evitar aglomeracions a la plaça del Mercadal, punt neuràlgic de la celebració.
A partir de les 18 h, la plaça del Mercadal comptarà amb un espai reservat per a persones amb mobilitat reduïda, situat a tocar del carrer Major. S’aconsella accedir-hi precisament per aquest carrer per agilitzar-ne l’entrada. Paral·lelament, s’habilitarà un espai tranquil, pensat per a persones amb sensibilitats diverses que necessitin un entorn més relaxat per gaudir de l’espectacle.
Malgrat ser un esdeveniment familiar pensat per a totes les edats, l’organització recomana deixar els cotxets durant l’espectacle, entre les 18 i les 19.30 h, en un dels tres punts vigilats habilitats: plaça del Teatre, carrer Salvador Espriu i entrada del passeig comercial El Pallol. L’objectiu és garantir la seguretat i una millor visibilitat de l’acte.
Una campanya que vol situar Reus com a referent
La Campanya de Nadal 2025, ideada per l’Ajuntament a través de l’Agència Reus Promoció i amb la col·laboració de les entitats comercials, busca reforçar Reus com a centre comercial i cultural de referència, amb un impacte que vagi més enllà de les festes. S’han creat diversos espais tematitzats amb ambientació nadalenca perquè es converteixin en escenaris màgics, on es duran a terme activitats especials i espectacles itinerants al llarg dels dies de campanya.
Per facilitar la informació a la ciutadania, s’ha preparat una completa agenda d’actes de Nadal, disponible a les xarxes socials i als portals reusturisme.cat i reus.cat, on es recullen totes les activitats destacades.
Les places Mercadal, Prim, Llibertat, Evarist Fàbregas, Anton Borrell, el Raval de Santa Anna, el Carrilet i els Mercats de Reus seran els principals pols d’atracció. L’àmplia oferta comercial de proximitat i la implicació del sector ajudaran a distribuir els visitants pels diferents carrers i espais de la ciutat.