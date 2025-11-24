Cultura
Reus dona el tret de sortida a “Un Nadal de 10” a La Fira Centre Comercial
La Fira Centre Comercial impulsa a Reus una campanya nadalenca plena d’activitats, màgia i premis diaris per a tota la família
La Fira Centre Comercial enceta la campanya nadalenca amb “Un Nadal de 10”, un programa que del 28 de novembre al 6 de gener convertirà l’espai en un dels principals punts festius nadalencs de la ciutat. A més de l’oferta comercial, el centre ha preparat tallers infantils, espectacles de neu, música en directe i visites de personatges emblemàtics com el Pare Noel, el Patge Reial i el Grinch. La gran novetat d’enguany és el Calendari d’Advent de La Fira, un concurs que repartirà un premi diari entre els visitants.
La campanya començarà el divendres 28 de novembre, a les 19 h, amb la Gran Encesa de Llums, que enguany combinarà tonalitats daurades i platejades. L’encesa anirà acompanyada d’un espectacle de neu que es repetirà diversos dies en el mateix horari i que transformarà les plantes del centre comercial en un paisatge hivernal.
De l’1 al 24 de desembre, qualsevol client que presenti un tiquet de compra igual o superior a 20 euros al Punt d’Atenció al Client podrà participar en el sorteig d’un premi diari. Els obsequis —vals de compra, descomptes, cistelles de Nadal, entrades o tractaments de bellesa— es faran públics a les xarxes socials del centre i en un calendari físic instal·lat a La Fira.
Per altra banda, els infants de 4 a 12 anys podran gaudir de tallers gratuïts de Nadal a la Planta -1, de 12 a 14 h i de 17 a 19 h, amb l’excepció del taller de Pintacares del 27 de desembre, que serà de 18 a 20 h. El Pare Noel visitarà La Fira els dies 20, 21, 22 i 23 de desembre (17–20 h) i el dia 24 al matí (10.30–13.30 h), mentre que el Patge Reial recollirà cartes els dies 2, 3 i 4 de gener (17–20 h). El Grinch hi farà aparició els dissabtes 6 i 13 de desembre, de 17.30 a 20.30 h.
Música, dansa i solidaritat
El 23 de desembre, a partir de les 17 h, la Basin Street Band Quartet oferirà un recorregut musical amb nadales dixie. El dissabte 13, a partir de les 11 h, les ballarines de l’Associació Esportiva de Dansa del Pare Manyanet actuaran per diversos espais del centre. La Fira també acollirà el 19 de desembre, a les 18 h, l’espectacle de cloenda de la recollida de joguines de segona mà organitzada per l’Ajuntament de Reus, en què el centre hi participa com a punt de recollida.
L'u de desembre, la plaça de l’Univers es tornarà a omplir amb la Gran Nadala, que reunirà més de 1.200 alumnes de trenta escoles. Paral·lelament, s’ha organitzat el concurs “Dibuixa la teva Gran Nadala”, amb exposició inclosa i lots de material escolar per als guanyadors.
Com cada any, La Fira serà punt de sortida i arribada de la cursa de Sant Silvestre, que en l’última edició va reunir més de 2.000 participants. Enguany hi haurà novetats tant en la cursa d’adults com en la modalitat infantil SanSiKids.