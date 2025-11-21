Societat
L’AEDT impulsa una delegació al Baix Camp per reforçar el talent femení
La presidenta de l'entitat és Eva Miró
L’Associació d’Empresàries i Directives de Tarragona (AEDT) va presentar aquest dimarts la nova delegació AEDT Baix Camp en un acte a la Cambra de Comerç de Reus, que va reunir nombrosos professionals i representants institucionals del territori.
La delegació neix per reforçar la presència de l’associació i impulsar la visibilitat del talent femení en un entorn empresarial en creixement. El president de la Cambra, Josep Maria Basora, va destacar la importància de promoure iniciatives que enforteixin el teixit econòmic. La presidenta d’AEDT Baix Camp, Eva Miró, va exposar les línies estratègiques i el compromís per crear una xarxa activa que afavoreixi la col·laboració i el desenvolupament professional de les dones.
També hi va intervenir Margarita Oliva, directora de la Fundació Rosa Maria Vivar, que va remarcar la necessitat d’impulsar projectes vinculats a la lluita contra l’Alzheimer. L’acte va evidenciar el suport institucional i empresarial a la igualtat d’oportunitats i al talent.