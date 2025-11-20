Solidaritat
L’Espai Llotja acull la tretzena edició del Dinadal
L'Agrupació d’Associacions de Setmana Santa organitza l'àpat simbòlic per recaptar fons per a la Casa de Misericòrdia i la Societat de Sant Vicenç de Paül.
El calendari social de Reus tornaa posar focus en la solidaritat amb una nova edició del Dinadal, l’àpat benèfic organitzat per l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa. La tretzena edició s’ha presentat aquest dijous a l’Espai Llotja de la Cambra de Comerç, que enguany acollirà l’acte el pròxim dissabte 13 de desembre a les 13.30 h. Els fons recaptats es destinaran a la Casa de Misericòrdia i a la Societat de Sant Vicenç de Paül, dues entitats que treballen diàriament amb persones i famílies en situació de vulnerabilitat.
En representació de l’Ajuntament, la regidora de Relacions Ciutadanes Maria del Mar Escoda, ha destacat el compromís col·lectiu que fa possible el Dinadal. “No és només un acte solidari, sinó una mostra tangible de la capacitat de la ciutat per mobilitzar-se davant les necessitats socials. Agraïm la feina de l’Agrupació, que ha sabut aportar el seu gra de sorra amb un dinar que ja forma part del nostre calendari”, ha remarcat.
La principal novetat d’aquest any és la cessió de l’Espai Llotja per part de la Cambra de Comerç. El seu Director Gerent i Secretari General, Jaume Llosas, ha subratllat la importància de sumar esforços. “Per a la Cambra és un honor i una obligació moral acollir una iniciativa com el Dinadal. La nostra institució sempre estarà al costat de les entitats que treballen per la cohesió social”, ha afirmat.
Des del seu naixement el 2012, el Dinadal s’ha consolidat com un símbol de la solidaritat reusenca. El president de l’Agrupació, Jaume Piñol, ha volgut posar en valor aquest caràcter comunitari. “Aquest àpat senzill i humil és una crida a la conscienciació i una mostra del compromís de les confraries amb les persones que més ho necessiten. Agraïm la implicació de la Cambra, el suport de l’Ajuntament i la feina dels voluntaris que ho fan possible”, ha dit.
El menú manté la seva essència simbòlica: arròs bullit amb salsa de tomàquet, ou ferrat, pa, aigua i fruita, a un preu de 10 euros (5 per a infants). Aquesta simplicitat vol connectar amb la realitat que viuen moltes persones que depenen dels menjadors socials. Els beneficis permetran reforçar els programes socials de les entitats beneficiàries.
Antonia Garcia, administradora de la Casa de Misericòrdia, ha explicat la importància d’aquesta aportació. “Atenem persones adultes en situació de vulnerabilitat, oferint un espai d’acollida i suport integral. Cada tiquet és una injecció de dignitat per als qui més ho necessiten”, ha afirmat. En la mateixa línia, Joan Sas, president de la Societat de Sant Vicenç de Paül, ha destacat el valor de l’ajuda directa: “Ajudem famílies en risc d’exclusió social i el Dinadal ens dona aire per impulsar projectes d’inclusió.”
Els tiquets es poden adquirir a la Cambra de Comerç, la Casa de Misericòrdia, la Llibreria Catòlica, Tomàs Barberà, les parròquies de la ciutat i les entitats de Setmana Santa. Per a qui no hi pugui assistir, s’ha habilitat una Fila Zero mitjançant transferència al compte de l’Agrupació. La jornada es completarà amb el tradicional sorteig de productes i serveis cedits per comerços locals, amb l’objectiu de sumar més recursos per a les dues entitats benèfiques.