Societat
Els reusencs podran decidir sobre 750.000 euros en la nova edició dels Pressupostos Participatius
La ciutadania ja pot preparar les seves propostes per l'edició d'enguany que incorpora més accions per fomentar la participació del jovent
L’Ajuntament de Reus engegarà aquest dilluns, 24 de novembre, una nova edició dels Pressupostos Participatius, que permetrà als veïns i veïnes decidir el destí de 750.000 euros del pressupost municipal d’inversions de 2026. Fins al 18 de desembre, totes les persones empadronades a la ciutat i majors de 14 anys podran presentar propostes, debatre-les i prioritzar-les a través de la plataforma digital participa.reus.cat.
El consistori vol reforçar la implicació ciutadana i l’enfortiment democràtic amb aquest procés, que aposta per la deliberació col·lectiva i la corresponsabilitat. L’edició d’enguany també posa un èmfasi especial en la participació juvenil, amb accions informatives específiques als instituts i al Casal de Joves.
La ciutadania podrà presentar projectes d’inversió de qualsevol àmbit municipal, que es dividiran en dues categories: petits projectes, de fins a 50.000 euros, i grans projectes, d’entre 50.000 i 150.000 euros. Totes les propostes hauran de ser viables tècnicament, econòmicament i ajustades als plans municipals vigents.
El procés començarà amb una fase d’informació i difusió del 24 de novembre al 18 de desembre, amb sessions als centres cívics i punts mòbils amb urna itinerant per facilitar l’accés a la participació. En el mateix període es podran presentar els projectes, tant de manera individual com en tallers participatius, un d’ells adreçat específicament al jovent.
Entre el 19 de desembre i el 24 de març de 2026, una comissió tècnica avaluarà totes les propostes i determinarà quines passen a la fase final. Si el nombre de projectes acceptats supera els 60, s’activarà una fase de preselecció entre el 25 de març i el 8 d’abril per reduir-ne el nombre.
La votació final tindrà lloc del 9 d’abril al 8 de maig de 2026, on cada persona podrà votar dues propostes de projectes grans i quatre de petits, i finalment, s’executaran els projectes més votats fins a esgotar el pressupost disponible. Per facilitar la participació, diversos espais municipals i centres cívics disposaran d’ordinadors i suport tècnic, a més de punts mòbils repartits per la ciutat.
Els projectes escollits es faran públics a partir del 8 de maig de 2026, quan també s’iniciaran els tràmits per executar-los. En paral·lel, es durà a terme una avaluació del procés amb qüestionaris oberts a la ciutadania i el treball de la comissió de seguiment. La fase final de seguiment dels projectes guanyadors es prolongarà fins que totes les actuacions estiguin completades.