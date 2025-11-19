Medi Ambient
Els reusencs llencen mitja tona diària de tovalloletes humides que saturen la xarxa de sanejament
Coincidint amb el Dia Mundial del Sanejament, l’Ajuntament ha impulsat una acció divulgativa per alertar la ciutadania de l’impacte d’aquestes males pràctiques
Reus genera cada dia gairebé mitja tona de tovalloletes humides que acaben a la claveguera i contribueixen a saturar la xarxa de sanejament. En total, se n’hi acumulen 168 tones l’any, una xifra que confirma la magnitud d’un problema que afecta seriosament el funcionament del sistema i obliga a fer operacions constants de desobstrucció i reparació.
Per conscienciar la ciutadania, l’Ajuntament de Reus, a través d’Aigües de Reus i l’empresa concessionària Aquàlia, ha organitzat aquest dimecres una activitat divulgativa coincidint amb el Dia Mundial del Sanejament i a les portes de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. L’acció, oberta a tothom, s’ha instal·lat davant del parc Sant Jordi, on els visitants han pogut observar de prop el funcionament d’un camió de neteja del clavegueram i les tecnologies emprades en el manteniment del sistema.
El regidor responsable d’Aigües de Reus, Daniel Rubio, ha recordat que “sovint la ciutadania no és prou conscient dels esforços i la inversió continuada necessaris perquè la xarxa funcioni cada dia amb normalitat”. Rubio ha insistit en la importància de la col·laboració de tothom per evitar pràctiques incorrectes que danyin el medi ambient i comprometin el sistema.
El gran enemic de la depuradora: les tovalloletes
Segons Aigües de Reus, el 75% dels residus sòlids que arriben a la depuradora són tovalloletes humides. Les fibres d’aquests productes s’enreden i formen blocs compactes que embussen canonades, afecten la maquinària i fins i tot arriben a col·lapsar col·lectors de grans dimensions, fet que requereix la intervenció de serveis especialitzats.
Tot i que moltes tovalloletes es comercialitzen com a biodegradables, això no significa que es dispersin en contacte amb l’aigua. “Biodegradar-se” pot voler dir desaparèixer al cap d’anys; mentre que “dispersar-se” implica desfer-se de manera immediata, cosa que les tovalloletes no fan. Quan arriben a la xarxa, formen masses extremadament dures que només es poden retirar amb maquinària específica i que, en molts casos, generen danys greus.
Per aquest motiu, Aigües de Reus ha distribuït fulletons informatius sota els missatges “En sanejament, el teu compromís és una peça clau” i “No et confonguis. Al vàter, només paper higiènic”, recordant que l’únic residu que s’hi pot llençar és paper higiènic.
Una xarxa de 320 quilòmetres que requereix manteniment constant
La xarxa de sanejament de Reus suma 320 quilòmetres de canonades, 7.171 pous de registre i 9.483 embornals, a més d’estacions de bombament, arquetes, areners i dipòsits de retenció d’aigües pluvials. Es tracta d’un entramat complex que exigeix un manteniment continuat.
Cada any s’hi netegen i inspeccionen més de 100.000 metres lineals de clavegueram i 28.500 embornals, cada un dels quals es revisa una mitjana de tres vegades. Tot plegat, per garantir la qualitat del servei i l’eficiència del sistema.
Tecnologia punta per prevenir incidències
Aigües de Reus ha incorporat sistemes avançats basats en tecnologies de la informació, que permeten predir necessitats de manteniment segons les dades recollides al camp. També s’utilitzen càmeres robotitzades i robots amb circuit tancat de televisió per inspeccionar l’interior de les canonades, i s’hi sumaran drons per revisar els col·lectors de majors dimensions.
L’objectiu final, subratlla Rubio, és reduir la necessitat de reparacions d’emergència i evitar que els residus —especialment les tovalloletes— continuïn posant en risc la xarxa de sanejament.