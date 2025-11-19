Vía pública
Amplien els recorreguts del dispositiu especial de recollida de fulles a Reus
Es fan cinc trajectes diferents per arribar a totes les àrees de la ciutat
L’Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Via Pública i l’empresa concessionària del servei de neteja i recollida de residus, Reus Net ampliarà els recorreguts del Pla de Fulles, el dispositiu especial de neteja de la ciutat que s’activa coincidint amb l’època de l’any de més caiguda de fulles de l’arbrat de la via pública.
Els treballs se centren especialment en aquells espais de la ciutat on l’acumulació de fulles pot causar molèsties a la ciutadania. Es fa utilitzant una escombradora, conduïda per un maquinista amb un operari que escombra manualment amb un bufador.
El servei es realitza de dilluns a divendres en horari de tarda amb una planificació estàndard de setembre a novembre i d’abril a juny però que s’adapta a les circumstàncies climàtiques com pot ser un juliol i agost amb caiguda de fulles de plataners o un març amb les boles de les mèlies. Es fan cinc recorreguts diferents per arribar a totes les àrees de la ciutat. Els recorreguts s'amplien de quatre a cinc respecte la temporada passada per tal de guanyar en eficiència.
Daniel Marcos, regidor de Via Pública, afirma que «aquestes actuacions es porten a terme amb especial intensitat durant els mesos de la tardor i especialment en episodis meteorològics de vent, com els darrers dies, quan incrementem la freqüència de les actuacions per tal d’evitar molèsties i millorar la neteja dels carrers i places».