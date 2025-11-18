La Contra Cultural
Les Reusenques de Lletres pugen a l’escenari
Aquest dimecres 19 de novembre el col·lectiu d’escriptores presenta el seu nou llibre ‘Reusenques, a escena!’ (Arola Ed.)
El Teatre Bartrina serà l’escenari de la presentació del nou llibre de les Reusenques de Lletres, el novè en la seva història. «En aquesta ocasió hem optat per sortir de la nostra zona de confort», avisa Victòria Rodrigo. «Amb el col·lectiu anem cap als tretze anys de trajectòria i ens trobem en un punt en què ens sentim molt còmodes, així que vam decidir assumir un nou repte i proposar a les autores que escrivissin textos que poguessin ser llegits i representats en un teatre». El resultat ha quedat recollit en el llibre Reusenques, a escena!, publicat per Arola editors i que es presentarà aquest dimecres, 19 de novembre, a les 19 h.
En el llibre hi participen setze escriptores. El volum, a més, inclou un pròleg signat per Mabel Bofarull i una il·lustració de coberta obra de l’aquarel·lista Teresa Llorach. El projecte també ha comptat amb la col·laboració de Rosa Mateu, que ha assumit la funció d’assessora teatral.
Els textos que les Reusenques han treballat són, majoritàriament diàlegs, però també hi ha algun monòleg. Pel que fa a les temàtiques, la incursió teatral de les escriptores locals beu de la comèdia, però també de les reflexions més profundes.
Per tot això, la presentació de Reusenques, a escena! tindrà, en conseqüència, un evident caràcter teatral. Després dels parlaments dels representants institucionals i de les coordinadores del col·lectiu, Victòria Rodrigo i Fina Masdéu, es representaran quatre fragments dels textos publicats que han estat treballats sota la supervisió de Rosa Mateu.
«Una de les coses més boniques d’aquest projecte és que ens hem adonat que, un cop els textos pugen a escena, creixen d’una manera exponencial», afirma Rodrigo. És per això, assegura, que ja estan treballant en un parell d’idees que els permetran presentar els textos –o, més concretament, representar-los– de manera més extensa.
«Al febrer de l’any que ve la resta de textos seran interpretats a Cal Massó, també en format de fragments», anuncia. «Les nostres autores ja estan buscant els seus intèrprets, i si alguna es veu prou valenta per representar el seu propi text, ho farà».
I, de cara a la tardor de 2026, quatre peces del llibre seran representades, íntegrament, al Bartrina, com a part de la programació de temporada del teatre. «És per, tant un llibre amb una trajectòria llarga», afirma Rodrigo. «El llibre ja tindrà una vida des del moment que els lectors se’l facin seu, però d’aquesta manera també podrà seguir un altre camí», conclou.