Agricultura
Unió de Pagesos denuncia l'endarreriment de les obres de l'EDAR de Reus
Una trentena d'agricultors es concentren a les portes de l'EDAR de Reus per reclamar «canvis estructurals» en el sector
Unió de Pagesos (UP) denuncia l'endarreriment de les obres i la posada en marxa de la planta d'aigua regenerada de la depuradora de Reus, que ha de servir per regar en algunes finques del territori. La previsió de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) era que les instal·lacions havien d'estar enllestides el 2027, però el coordinador del sindicat al Camp de Tarragona, Sergi Claramunt, ha explicat que cada cop que es reuneixen amb la Generalitat «s'apuja» el termini un any.
Ho ha dit després d'una concentració d'una trentena de pagesos a les portes de l'EDAR, en una acció que UP ha fet aquest dilluns al matí en diversos punts del país per reclamar «canvis estructurals» en el sector de l'agricultura com ara la falta de relleu generacional.
Unió de Pagesos ha fet set accions en diversos punts de Catalunya en el marc de la campanya Pagesia o foc per reclamar «canvis estructurals de fons, imprescindibles i urgents», segons han llegit a través d'un manifest conjunt. Una d'aquestes ha estat davant la depuradora de la capital del Baix Camp, per incidir que la falta d'aigua és un «punt calent» pel sector de l'agricultura al Camp de Tarragona.
Claramunt ha reivindicat les ajudes per arrencar els avellaners morts per la falta de reg dels últims anys a causa de la sequera, però ha advertit que si no tenen aigua, no podran plantar i, per tant, «el territori quedarà igualment desert». En aquest sentit, ha avisat que cada cop que es reuneixen amb la Generalitat «apugen» un any l'entrada en funcionament de la planta d'aigua regenerada de l'EDAR de Reus.
En un inici, l'ACA havia assegurat que estaria operativa per la campanya del 2027, però segons Unió de Pagesos aquesta data s'ha endarrerit i la previsió seria de cara al 2029. Claramunt ha recordat que «aquesta obra es podria haver declarat d'emergència i els terminis s'haguessin escurçat molt». Ara s'hauria retardat l'obra per un problema amb les basses que han d'emmagatzemar l'aigua.
També han reclamat que es faci un procés d'osmosi a l'aigua perquè dubten que hi hagi aigua del pantà de Riudecanyes disponible per mesclar-la amb la regenerada. «Ara ens diuen que el tractament de l'osmosi val molts diners», ha asseverat el portaveu del sindicat.
Falta de relleu generacional
Entre les demandes d'Unió de Pagesos hi ha una prima de 6.000 euros «pel manteniment de l'activitat agrària i l'equilibri territorial», el «reconeixement» per a la pagesia professional o una seguretat social «digna». Claramunt ha apuntat que a Tarragona un dels punts febles és la falta de relleu generacional.
El sindicalista ha argumentat que a Catalunya només el 4% dels caps d'explotació tenen menys de 35 anys, mentre que el 50% té més de 65 anys. «Els de dalt no es jubilen i tenim pagesos de 70-80 anys, mentre a la banda de baix no s'hi vol ficar ningú», ha lamentat tot recordant que un dels motius és la falta de «preus justos».