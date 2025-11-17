Diari Més

Reus estrena punt T16: la targeta de transport ara es tramita directament a la ciutat

El nou conveni amb l’ATM del Camp de Tarragona permetrà a les famílies obtenir i tramitar les targetes directament a la ciutat.

El Casal de Joves la Palma s’ha convertit en un punt per recollir la targeta

L’Ajuntament de Reus i el Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona (ATMCT) han aprovat la signatura d’un conveni de col·laboració per facilitar l’expedició i la gestió d’incidències de les targetes T16.

Gràcies a aquest acord, la ciutadania de Reus podrà obtenir i gestionar la targeta T-16 directament a la ciutat, quelcom que fins ara només era possible a Tarragona. Fins ara, la recollida de targetes personalitzades generava dificultats per a moltes famílies, que havien de desplaçar-se fora de Reus. Amb el nou conveni, el Casal de Joves la Palma s’ha convertit en un punt per recollir la targeta de forma ràpida, pròxima i eficient.

Segons el regidor de Joventut, Daniel Marcos, “una de les propostes del Consell de Joves dels Instituts del curs 2024-2025 va ser precisament habilitar un punt a Reus on tramitar i recollir la targeta de mobilitat T16, i, per tant, l’acord respon a aquesta necessitat de millorar l’accessibilitat als títols de transport, especialment per als i les joves”.

L’acord s’emmarca dins de les polítiques públiques per fomentar una mobilitat sostenible, amb l’objectiu de reduir l’ús del vehicle privat i afavorir la cohesió social. La proximitat del servei també reforçarà la seva utilitat i en facilitarà la difusió i l’ús. L’acord entrarà en vigor un cop signat formalment per les dues institucions.

