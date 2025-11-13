Successos
Onze ferits i un gos mort en l'incendi d'uns baixos a Reus
Els fets van passar a les 21.22 del vespre al carrer Glorieta Priorat
Onze persones van ser ateses dimecres al vespre pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) durant un incendi en un habitatge a Reus. Els fets van passar a les 21.22 hores al carrer Glorieta Priorat i es van mobilitzar sis dotacions de Bombers de la Generalitat, quatre ambulàncies i la Guàrdia Urbana.
L'incendi es va produir en una estança d'uns baixos situats en un bloc de planta baixa més cinc pisos. Alguns veïns van optar per autoevacuar-se a l'exterior de l'edifici, mentre que d'altres van decidir confinar-se a l'interior. Els bombers, per la seva banda, van desallotjar els residents d'un habitatge de la quarta planta.
Els bombers van procedir a l'extinció del foc i van revisar la resta d'habitatges i l'escala. Segons explica el cos d'emergències, la Guàrdia Urbana va tancar la porta de l'habitatge afectat per evitar la propagació del foc a la resta de l'edifici.
El SEM va atendre a onze persones, 9 de les quals van rebre l'altra in situ; el resident el pis incendiat va ser evacuat menys greu a l'hospital Sant Joan de Reus per inhalació de fum i un adolescent també va ser traslladat lleu al mateix centre hospitalari. Com a conseqüència del foc, un gos que es trobava en l'habitatge afectat va perdre la vida. A les 22.50 hores, tothom va poder tornar a casa seva i es va donar el servei per finalitzat.