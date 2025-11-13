Salut
L’IISPV celebra 20 anys amb una nova imatge corporativa i un ampli programa d'activitats
L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili culminarà la celebració amb un acte institucional al Teatre Bartrina de Reus
L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) celebra enguany el seu vintè aniversari amb un ampli programa d’activitats que culminarà el pròxim dimarts 3 de desembre amb un acte institucional al Teatre Bartrina de Reus, a partir de les 19.30 hores.
Durant aquests mesos, l’IISPV ja ha organitzat diferents propostes commemoratives, com la jornada de portes obertes i la iniciativa ‘La recerca en salut surt al carrer’, celebrades a Reus i Tarragona amb l’objectiu d’apropar la investigació biomèdica a la ciutadania.
L’acte de cloenda reunirà representants institucionals, professionals del món científic i sanitari, i altres agents del territori vinculats a la recerca. Entre els moments destacats hi haurà la presentació de la nova imatge corporativa de l’Institut, una taula rodona sobre “La importància de la recerca biomèdica al territori. Passat, present i futur” i la ponència d’Elsa Punset, escriptora, filòsofa i divulgadora reconeguda, que oferirà la conferència “Propostes per viure en aquests temps extraordinaris”.
L’acte estarà presidit per la consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Núria Montserrat, que en farà la cloenda. Les inscripcions per assistir-hi continuen obertes al web de l’IISPV, i en acabar la jornada s’oferirà un aperitiu als assistents.