L’IISPV celebra 20 anys amb una nova imatge corporativa i un ampli programa d'activitats

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili culminarà la celebració amb un acte institucional al Teatre Bartrina de Reus

L'acte institucional estarà presidit per la consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Núria Montserrat

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) celebra enguany el seu vintè aniversari amb un ampli programa d’activitats que culminarà el pròxim dimarts 3 de desembre amb un acte institucional al Teatre Bartrina de Reus, a partir de les 19.30 hores.

Durant aquests mesos, l’IISPV ja ha organitzat diferents propostes commemoratives, com la jornada de portes obertes i la iniciativa ‘La recerca en salut surt al carrer’, celebrades a Reus i Tarragona amb l’objectiu d’apropar la investigació biomèdica a la ciutadania.

L’acte de cloenda reunirà representants institucionals, professionals del món científic i sanitari, i altres agents del territori vinculats a la recerca. Entre els moments destacats hi haurà la presentació de la nova imatge corporativa de l’Institut, una taula rodona sobre “La importància de la recerca biomèdica al territori. Passat, present i futur” i la ponència d’Elsa Punset, escriptora, filòsofa i divulgadora reconeguda, que oferirà la conferència “Propostes per viure en aquests temps extraordinaris”.

L’acte estarà presidit per la consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Núria Montserrat, que en farà la cloenda. Les inscripcions per assistir-hi continuen obertes al web de l’IISPV, i en acabar la jornada s’oferirà un aperitiu als assistents.

