El Teatre Fortuny de Reus acollirà de nou la Marató de donació de sang

L’objectiu és arribar a 600 donacions en dues jornades que incorporen l’experiència immersiva amb ulleres de realitat virtual.

Poden donar sang totes les persones entre 18 i 70 anys, de més de 50 quilos i amb bona salut

La Marató de Donants de Sang de Reus torna un any més al Teatre Fortuny, els dies dimecres 19 i dijous 20 de novembre, amb l’objectiu d’arribar a 600 donacions de sang i plasma.

La campanya, organitzada pel Banc de Sang i Teixits amb el suport de l’Ajuntament de Reus i l’Associació de Donants del Baix Camp, vol recuperar les reserves després d’una tardor amb menys aportacions del que és habitual. Els horaris seran dimecres de 15 a 21 h i dijous de 9 a 21 h. Poden donar sang totes les persones entre 18 i 70 anys, de més de 50 quilos i amb bona salut.

Una de les novetats d’aquesta edició és la incorporació d'ulleres de realitat virtual per a les donacions de plasma, una iniciativa pionera que permet viure una experiència relaxant i immersiva —com submergir-se sota el mar o observar una aurora boreal— mentre es dona.

La Marató comptarà amb la col·laboració d’entitats locals que hi participaran en grup i amb el suport d’empreses que aportaran refrigeris i detalls pels donants. A més, enguany la cita es promociona amb el videoclip “Posa el braç”, una cançó solidària creada pel duet Mel i Mató i amb la participació de Joan Masdéu, Fito Luri, Merche i Elena Tarragó, produïda per l’alumnat de la Casa d’Oficis de Mas Carandell.

