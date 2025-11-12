Solidaritat
El Teatre Fortuny de Reus acollirà de nou la Marató de donació de sang
L’objectiu és arribar a 600 donacions en dues jornades que incorporen l’experiència immersiva amb ulleres de realitat virtual.
La Marató de Donants de Sang de Reus torna un any més al Teatre Fortuny, els dies dimecres 19 i dijous 20 de novembre, amb l’objectiu d’arribar a 600 donacions de sang i plasma.
La campanya, organitzada pel Banc de Sang i Teixits amb el suport de l’Ajuntament de Reus i l’Associació de Donants del Baix Camp, vol recuperar les reserves després d’una tardor amb menys aportacions del que és habitual. Els horaris seran dimecres de 15 a 21 h i dijous de 9 a 21 h. Poden donar sang totes les persones entre 18 i 70 anys, de més de 50 quilos i amb bona salut.
Una de les novetats d’aquesta edició és la incorporació d'ulleres de realitat virtual per a les donacions de plasma, una iniciativa pionera que permet viure una experiència relaxant i immersiva —com submergir-se sota el mar o observar una aurora boreal— mentre es dona.
La Marató comptarà amb la col·laboració d’entitats locals que hi participaran en grup i amb el suport d’empreses que aportaran refrigeris i detalls pels donants. A més, enguany la cita es promociona amb el videoclip “Posa el braç”, una cançó solidària creada pel duet Mel i Mató i amb la participació de Joan Masdéu, Fito Luri, Merche i Elena Tarragó, produïda per l’alumnat de la Casa d’Oficis de Mas Carandell.