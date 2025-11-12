Esport
El Miró Ganxets Costa Daurada cau en el primer partit del Top-12 de la Champions femenina
L’equip de Reus perd per 0-3 davant l’actual campió d’Europa, el KTS Enea Siarkopol, en una jornada històrica pel club.
El Miró Ganxets Costa Daurada ha debutat amb bon peu al Top-12 de la Champions femenina de tennis taula, tot i la derrota per 0-3 davant el poderós KTS Enea Siarkopol de Polònia, actual campió d’Europa.
El pavelló del CTT Ganxets s’ha omplert fins dalt per viure un partit històric que ha durat més d’una hora i mitja, i en què les reusenques han plantat cara en tot moment. L’equip presidit per Joan Carles Virgili ha fet suar de valent el conjunt polonès, fins al punt que el tècnic visitant ha hagut de demanar temps mort en tots els partits individuals per evitar sorpreses.
En el primer punt, la xinesa Guo Ruichen, base del conjunt català, ha començat dominant 6-0 davant la número 1 rival, Xiaoxin Yang, però ha acabat cedint el primer set per avantatges. Tot i igualar el marcador en el segon, la jugadora del Siarkopol ha acabat imposant la seva experiència.
Amb 0-1 al marcador, Olga Vorobeva ha ofert una altra bona actuació, tot i caure davant Yang en parcials molt ajustats. Finalment, la veterana Fu Yu ha certificat la victòria del campió europeu en superar Andrea Todorovic.
Tot i el resultat, el Miró Ganxets Costa Daurada ha deixat una imatge d’orgull i competitivitat, confirmant el seu creixement i ambició internacional.