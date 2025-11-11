Economia
L'associació TECNIO demana més finançament a les administracions per fer un "salt" en la transferència de coneixement
Catedràtics de la URV avisen que Catalunya està a la "cua" de la innovació i demanen "canvis"
L'associació TECNIO, que representa una setantena de grups de recerca universitaris i de centres de recerca CERCA i CSIC, demana més finançament a les administracions per fer un "salt" en el camp de la transferència de coneixement a Catalunya. El president de l'entitat, Santiago Royo, ha explicat a l'ACN que és un sector que "no acaba de fer el salt. Fa 20 anys estàvem en un lloc semblant". "Ens costa aconseguir suport institucional prou decidit", ha assenyalat. Aquest dimarts se celebra el congrés TECNIO 2025 a Reus amb més de 200 professionals de l'ecosistema. Catedràtics de la URV com Francesc Medina o Begoña Muguerza avisen que Catalunya està a la "cua" de la innovació i demanen "canvis" per impulsar la transferència.