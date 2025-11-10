Societat
Reus diu “no” a la violència masclista i lgbti-fòbica amb nova senyalització urbana
La instal·lació forma part d’una campanya continuada de conscienciació i difusió dels serveis d’atenció a les dones, en el marc del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones (25N).
Reus ha inaugurat aquest dilluns un nou senyal viari amb el lema “Reus lliure de violència masclista i lgbti-fòbica”, una acció simbòlica que reforça el compromís del consistori amb l’eliminació de totes les formes de violència i discriminació. L’alcaldessa Sandra Guaita Esteruelas i la regidora de Serveis a les Persones i Drets Socials, Anabel Martínez Serrano, han presidit l’acte d’inauguració, que ha col·locat sis senyals a les entrades i sortides de la ciutat: autovia Reus-Tarragona, carretera de Montblanc, autovia de Bellissens, autovia de Salou, carretera de Reus a Cambrils i carretera d’Alcolea del Pinar.
La instal·lació forma part d’una campanya continuada de conscienciació i difusió dels serveis d’atenció a les dones, en el marc del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones (25N). L’acte institucional es durà a terme el 25 de novembre a les 17.30 h al Saló de Plens de l’Ajuntament, amb parlaments institucionals, un minut de silenci per les dones assassinades durant l’any, la lectura pública del manifest i una cloenda musical.
La programació complementària inclou tallers sobre pressió estètica al Centre Cívic Gregal, pel que cal inscripció prèvia, la inauguració del Banc Lila contra la Violència Masclista el 20 de novembre al Barri Fortuny, la taula rodona “I a Reus, què fem?” a la plaça del Mercadal i el taller per a joves “Ulls de gos: mirar-nos sense jutjar” el 27 de novembre al Casal de Joves La Palma, també amb inscripció prèvia.
Segons dades actuals, 36 dones han estat assassinades a l’Estat espanyol per violència masclista el 2025 i 1.330 des del 2003, any en què va començar el recompte oficial. Per conscienciar sobre aquesta realitat, des del 2023 l’Ajuntament de Reus convoca un minut de silenci cada dia a les 12 h a la plaça del Mercadal.
A més, l’Ajuntament ofereix serveis específics d’atenció i suport: el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), ubicat al Casal de les Dones (pl. de la Patacada, 9), proporciona informació, orientació, suport psicològic i assessorament legal. L’Oficina d’Atenció a la Víctima (OAV), ubicada a la comissaria de la Guàrdia Urbana (avinguda de Marià Fortuny, 27), ofereix atenció i acompanyament a víctimes de qualsevol violència i assessora en denúncies i recursos legals.