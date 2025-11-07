Educació
Reus impulsa la inclusió amb una trobada esportiva dels centres d’educació especial
La iniciativa respon a una demanda de les escoles de poder disposar d’activitats conjuntes fora dels seus recintes educatius.
L’Ajuntament de Reus ha celebrat aquest divendres una nova trobada esportiva amb els centres d’educació especial de la ciutat al camp de futbol municipal de la Pastoreta. La jornada, organitzada per l’Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials, la Regidoria de Salut i Esports i l’empresa municipal Reus Esport i Lleure, ha reunit una setantena d’alumnes dels tres centres d’educació especial reusencs: l’Alba, Font del Lleó i Nostra Senyora del Mar.
Aquesta és la primera trobada del curs 2025-2026, i forma part d’un cicle d’activitats que preveu tres jornades al llarg del curs: dues al camp de la Pastoreta i una al Pavelló Olímpic Municipal.
L’objectiu és fomentar la convivència, la cooperació i la cohesió entre l’alumnat a través de l’activitat física, afavorint que els estudiants puguin compartir experiències fora dels seus centres. La iniciativa dona resposta a una petició de les pròpies escoles, que demanaven espais de relació conjunta en entorns esportius.
Durant tot el matí, els participants han gaudit de diferents proves i jocs adaptats, com activitats de punteria, voleibol gegant, bitlles catalanes, curses de relleus i un ball de cloenda que ha posat el punt final a una jornada plena d’energia i companyonia.