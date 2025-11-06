Diari Més

L’InterJove connecta joves migrats sols amb el teixit associatiu de Reus

La jornada busca combatre l’estigma que recau sobre aquest col·lectiu

El projecte InterJove ha estat reconegut pel Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya i la Fundació Pi i Sunyer d’Estudis Autònoms Locals

Aquest dissabte, 8 de novembre, La Palma acollirà la quarta edició de l’InterJove, una jornada impulsada per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Reus amb el suport de diverses entitats de l’economia social i solidària. L’esdeveniment té com a objectiu acostar els joves migrats sols al teixit associatiu de la ciutat i generar un espai d’intercanvi amb altres joves i col·lectius locals.

L’edició d’enguany posa l’accent en trencar l’estigma i visibilitzar les històries personals dels joves que han arribat sols al municipi. A través de les entitats que treballen directament amb aquest col·lectiu, com Intress, Eveho, Grans Projectes Solidaris, ISOM i Eduvic, i amb la implicació de la Regidoria de Joventut, es busca humanitzar la seva realitat i promoure la convivència intercultural.

El regidor de Joventut, Daniel Marcos, ha destacat que “amb l’InterJove fem un pas endavant i convidem també altres entitats de Reus, amb la intenció que els joves migrats sols puguin conèixer el teixit associatiu juvenil de la ciutat i facilitar la seva integració”. Entre les entitats participants trobem l’Agrupament Escolta La Mulassa, l’Associació Palestina Àrab Unida, Creu Roja, Amnistia Internacional, Quilòmetre 0, Comunalitat El Rusc, i l’Associació de Senegalesos de Reus, entre d’altres.

El projecte InterJove ha estat reconegut pel Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya i la Fundació Pi i Sunyer d’Estudis Autònoms Locals per la seva tasca en favor de la interculturalitat i l’associacionisme juvenil, consolidant-se com una iniciativa de referència a escala local.

La jornada s’obrirà a les 12 h amb una benvinguda institucional, seguida d’una taula rodona sota el títol “Innovació i joves: experiències comunitàries que obren camins”, amb la participació d’experts i testimonis com Elisabet Ferran, professora i consultora en justícia restaurativa; Ayoub Khammous, educador social i membre de la cooperativa La Titaranya; Xifré Ramos, psicòleg i membre de Reus Refugi; i els joves Romaina Krima i Aslan Quesada, del projecte Entre Joves de FEPA.

A partir de les 17 h, La Palma es transformarà en un espai d’activitats obertes, amb tallers d’antiracisme, creació artística col·lectiva, circ i escultura amb fusta, així com degustacions de cuina gambiana, te amb menta i dolços marroquins. L’ambient musical estarà garantit amb sessions de DJ’s, una actuació de K-POP, el concert de G Kuru, i la participació de Mass Islike en el tancament.

L’acte inclourà també la lectura d’un manifest per la pau a Palestina, reafirmant el compromís del jovent reusenc amb la solidaritat i la convivència global.

