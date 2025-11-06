Solidaritat
L’InterJove connecta joves migrats sols amb el teixit associatiu de Reus
La jornada busca combatre l’estigma que recau sobre aquest col·lectiu
Aquest dissabte, 8 de novembre, La Palma acollirà la quarta edició de l’InterJove, una jornada impulsada per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Reus amb el suport de diverses entitats de l’economia social i solidària. L’esdeveniment té com a objectiu acostar els joves migrats sols al teixit associatiu de la ciutat i generar un espai d’intercanvi amb altres joves i col·lectius locals.
L’edició d’enguany posa l’accent en trencar l’estigma i visibilitzar les històries personals dels joves que han arribat sols al municipi. A través de les entitats que treballen directament amb aquest col·lectiu, com Intress, Eveho, Grans Projectes Solidaris, ISOM i Eduvic, i amb la implicació de la Regidoria de Joventut, es busca humanitzar la seva realitat i promoure la convivència intercultural.
El regidor de Joventut, Daniel Marcos, ha destacat que “amb l’InterJove fem un pas endavant i convidem també altres entitats de Reus, amb la intenció que els joves migrats sols puguin conèixer el teixit associatiu juvenil de la ciutat i facilitar la seva integració”. Entre les entitats participants trobem l’Agrupament Escolta La Mulassa, l’Associació Palestina Àrab Unida, Creu Roja, Amnistia Internacional, Quilòmetre 0, Comunalitat El Rusc, i l’Associació de Senegalesos de Reus, entre d’altres.
El projecte InterJove ha estat reconegut pel Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya i la Fundació Pi i Sunyer d’Estudis Autònoms Locals per la seva tasca en favor de la interculturalitat i l’associacionisme juvenil, consolidant-se com una iniciativa de referència a escala local.
La jornada s’obrirà a les 12 h amb una benvinguda institucional, seguida d’una taula rodona sota el títol “Innovació i joves: experiències comunitàries que obren camins”, amb la participació d’experts i testimonis com Elisabet Ferran, professora i consultora en justícia restaurativa; Ayoub Khammous, educador social i membre de la cooperativa La Titaranya; Xifré Ramos, psicòleg i membre de Reus Refugi; i els joves Romaina Krima i Aslan Quesada, del projecte Entre Joves de FEPA.
A partir de les 17 h, La Palma es transformarà en un espai d’activitats obertes, amb tallers d’antiracisme, creació artística col·lectiva, circ i escultura amb fusta, així com degustacions de cuina gambiana, te amb menta i dolços marroquins. L’ambient musical estarà garantit amb sessions de DJ’s, una actuació de K-POP, el concert de G Kuru, i la participació de Mass Islike en el tancament.
L’acte inclourà també la lectura d’un manifest per la pau a Palestina, reafirmant el compromís del jovent reusenc amb la solidaritat i la convivència global.