Reus es prepara per convertir-se en la Capitalitat del Bàsquet Femení 2026
Aquesta iniciativa de la FCBQ impulsada des de l’any 2017 té l’objectiu de potenciar el paper de la dona dins del món del bàsquet
Reus ha estat escollida per la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) com a Capital del Bàsquet Femení 2026, prenent el relleu de Llinars del Vallès. Aquesta distinció reconeix la trajectòria esportiva de la ciutat, el seu compromís amb la igualtat d’oportunitats i el potencial per continuar impulsant el bàsquet femení en tots els seus àmbits.
La Capitalitat del Bàsquet Femení, que la FCBQ impulsa des del 2017, té com a objectiu potenciar el paper de la dona dins del món del bàsquet i enfortir el vincle d’aquest esport amb la societat local. Des d’aleshores, ciutats com Sant Feliu de Llobregat, Girona, Igualada, Malgrat de Mar, Manresa, Vic i Llinars del Vallès han ostentat aquesta distinció, que cada any reconeix el compromís i la promoció del bàsquet femení arreu del territori.
La candidatura reusenca ha estat valorada per la seva experiència, tradició esportiva i implicació en la formació. Reus disposa d’un teixit esportiu actiu i compromès, amb clubs com l’AE Pare Manyanet, Ploms-Salle Reus o el Reus Deportiu, que han contribuït decisivament a formar jugadores des de la base fins a l’elit. A més, la ciutat compta amb instal·lacions de primer nivell, com el Pavelló Olímpic Municipal, que acull regularment competicions i activitats de promoció esportiva.
La Capitalitat del Bàsquet Femení 2026 es desenvoluparà a través d’un projecte integral basat en quatre línies estratègiques —formativa, competitiva, de promoció i divulgativa— amb la voluntat de generar un impacte positiu tant en la comunitat esportiva com en la ciutadania.
El regidor de Salut i Esports, Enrique Martín, ha destacat que “aquesta capitalitat és un reconeixement al treball constant dels clubs, entrenadores, jugadores i famílies que durant dècades han fet créixer el bàsquet femení a Reus”. Segons Martín, aquesta distinció és també “una oportunitat per impulsar la igualtat i promoure els valors educatius i socials de l’esport, situant Reus com un referent esportiu a Catalunya”.
La ciutat recollirà el relleu el proper 17 de desembre de mans de Llinars del Vallès, en un acte oficial que tindrà lloc al municipi vallenc. A partir d’aquell moment, Reus es convertirà en l’epicentre del bàsquet femení català durant el 2026, amb activitats, competicions i iniciatives adreçades a visibilitzar el talent femení i fomentar la participació en aquest esport.