Serveis
El Govern català autoritza un nou contracte per al 112 per dos anys prorrogable en dues anualitats
El contracte hauria de ser «de transició» mentre es treballa «per dur a terme la internalització»
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha autoritzat l’elaboració d’un nou contracte per al servei d’atenció i gestió de les trucades d’emergències del 112 per a les seves dues sales operatives, a Reus i l’Hospitalet de Llobregat. L’acord serà per a 2 anys, vigent fins al 31 de març del 2028, i amb possibilitat de pròrroga per dues anualitats més.
L’executiu preveu un increment dels gestors —que atenen les trucades—, coordinadors i supervisors, així com del personal de guàrdia, i incorporarà professionals permanents encarregats de donar suport psicosocial a la plantilla, tant en l’àmbit de prevenció com en cas d’emergència.
Tot i les millores, el comitè d’empresa remarca que «l’autèntica solució passa per la internalització». En aquest sentit, fonts del CAT112 insisteixen que el contracte és de 2 anys i que ha de ser «de transició», de forma que, si tot avança correctament, no caldria aplicar les pròrrogues. Mentrestant, el Departament d’Interior i Seguretat Pública «treballa per poder dur a terme la internalització». En paral·lel, es continua l’estudi que ha d’analitzar-ne la millor solució.
El contracte es prepararà amb un valor estimat de 50.332.920,42 euros i un pressupost base de licitació de 27.683.106,23 euros (IVA inclòs). La durada començarà a comptar a partir de l’1 d’abril del 2026, atès que el contracte actual, adjudicat a Serveo —l’antiga Ferrovial—, no pot prorrogar-se més enllà del 31 de març.
Entre les millores previstes, a banda de l’increment del personal i de l’arribada de professionals per donar suport psicosocial, també s’especifica la implantació d’un protocol específic per a la prevenció, detecció i actuació davant l’assetjament, bé sigui laboral, sexual o davant qualsevol forma de discriminació, i l’obligatorietat de formació especialitzada en igualtat, comunicació no sexista i gestió d’assetjament per a tota la plantilla.
El comitè d’empresa de Serveo a Reus valora positivament «qualsevol mesura que contribueixi a millorar el servei i les condicions de la plantilla». Això no obstant, recorda que «l’autèntica solució passa per la internalització del 112 com a servei públic essencial».
«Per molt que posin millores, el conflicte, fins que no es reverteixi la privatització, continuarà existint», assevera el delegat sindical Martí Vallvé. «Pel simple fet d’eliminar l’intermediari, ens estalviaríem diners, també, com a contribuents, que anirien directament al treballador i a millorar el servei d’emergències», assenyala.
El representant dels treballadors recorda que el PSC portava al seu programa electoral la internalització del 112 i que compta amb el suport de la majoria de les formacions polítiques en aquesta qüestió. «Ens sembla una mica contradictori, perquè la legislatura actual acaba el 2028 i, amb les pròrrogues, pot ser que això vagi més enllà», afirma, tot apuntant que es podria condicionar el cas a tornar a guanyar les eleccions, una situació que, d’entrada, genera certa «desconfiança».
Condicions laborals
D’altra banda, Vallvé apunta que s’allargarà «la precarietat» de la plantilla, ja que, segons se la va comunicar, continuaria vinculada al conveni de telemàrqueting. Una de les grans reivindicacions és la reducció de la jornada laboral, que actualment és de 39 hores, cap a les 35 hores, com ja es viu en altres comunitats autònomes.
«No demanem res desorbitat, permetria donar un millor servei a la ciutadania: com millor estiguem, millors condicions podem oferir, som la primera entrada a les emergències», assegura. També es considera necessari «contractar un psicòleg» davant la duresa de les situacions que s’atenen a sala.
Per tot plegat, espera conèixer el plec de condicions per tenir els detalls concrets de l’escenari. Amb tot, expressa que «temem» que només es presenti al concurs Serveo. A l’estiu, Xavi González, també del comitè d’empresa, detallava a Diari Més que s’havien viscut «diferències subtils» recentment, la més notable, que s’estaven «substituint baixes i vacances».
«També, arran de l’anterior vaga, es va acordar que a l’estiu hi hauria un augment de plantilla del 20%, que abans no s’estava respectant i, ara, sí», va comentar, sense oblidar que «els caps de setmana hi ha un problema estructural que és que falten treballadors i, per això, també reclamem que hi hagi prou personal cada dia».
Els treballadors del 112 continuen mantenint la vaga —a l’agost es van commemorar 2 anys—i, segons les propostes que regeixin la licitació, podrien plantejar-se reaccionar amb noves mesures. «El conflicte continua sent-hi amb la privatització de les emergències», conclou Vallvé.
Les trucades per emergències creixen un 93% en dotze anys
Aquest auge, així com de les emergències viscudes, fa que la plantilla asseguri que «no pot ser que falti personal i que estiguem col·lapsats». Per tipologia de trucades, el gruix més important el 2024 responia a qüestions de seguretat, seguides per les peticions d’assistència sanitària. També van créixer les referents a trànsit, civisme i incidències meteorològiques.