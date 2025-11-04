Societat
REDESSA homenatja Roser Galceran, la primera emprenedora del seu Viver d’Empreses
L'homenatge es realitza en el marc de “Construcció en femení”, un acte organitzat pel Gremi de la Construcció de Reus i el Baix Camp i l'Ajuntament de Reus per a honorar la seva trajectòria en el sector de la construcció
El proper 13 de novembre a les 19 h, REDESSA Viver acollirà un acte d’homenatge a Roser Galceran, la primera emprenedora que es va instal·lar al Viver d’Empreses de REDESSA i que va morir l’any 2021. La iniciativa està organitzada pel Gremi de la Construcció de Reus i el Baix Camp amb el suport de la Regidoria de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement de l’Ajuntament de Reus.
Galceran, que es va formar a l’IMFE Mas Carandell, va fundar l’any 1994 RÈCOP, Restauracions Arquitectòniques S.L., una empresa pionera en el camp de la restauració patrimonial. La seva aposta per l’ecosistema REDESSA, en els inicis del Viver d’Empreses, va marcar una trajectòria empresarial que ha anat en paral·lel al creixement del model de promoció econòmica de Reus. Avui, tres dècades després, RÈCOP és un referent en el sector, i el Viver de REDESSA s’ha consolidat com un model d’èxit replicat en altres municipis.
L’acte “Construcció en femení” comptarà amb les intervencions d’Antoni Trilla, primer gerent de REDESSA, i Aleix Vives, tutor que va acompanyar Roser Galceran en els seus primers passos com a emprenedora.
A més, s’hi presentarà el llibre Construïm: confiances, consells i pinzellades tècniques d’una cap d’obra, a càrrec de la seva autora, Marta Cabanillas, enginyera d’edificació, cap d’obra i presidenta de l’associació Construïm Juntes.
La jornada es completarà amb una taula rodona protagonitzada per Marta Cabanillas, Elena Pellicer (arquitecta tècnica i cap d’àrea de RÈCOP a Tarragona) i Teresa Arnal (arquitecta tècnica i cap d’àrea de RÈCOP a les Terres de l’Ebre).