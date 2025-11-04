Història
L’Arxiu Municipal conserva el llegat artesanal i comercial de Calçats Gutiérrez
La documentació, que abasta del 1929 al 2011, recull la trajectòria d’un negoci familiar emblemàtic del raval de Jesús
L’Arxiu Municipal de Reus ha incorporat aquesta setmana el fons documental del comerç Calçats Gutiérrez, un establiment històric especialitzat en calçat artesanal i ortopèdic que va formar part del teixit comercial reusenc durant bona part del segle XX. La donació es va formalitzar aquest dimarts, 4 de novembre, en un acte presidit per la regidora de Bon Govern, Transparència i Participació, Montserrat Flores, i el propietari de la documentació, Diego Gutiérrez, fill del fundador del negoci.
El fons, que abriga un període de més de vuit dècades (1929-2011), inclou documents sobre la creació i gestió del comerç, correspondència amb clients i proveïdors, expedients de personal, publicacions especialitzades i fotografies tant de l’establiment original de Barcelona com del de Reus, situat al raval de Jesús, 17. Segons Flores, aquesta incorporació “permet conèixer millor un dels oficis artesanals que han donat nom i prestigi a la ciutat”, posant en valor la memòria comercial i artesanal de Reus.
L’origen del negoci es remunta a 1929, quan Celestino Gutiérrez va obrir el primer establiment a Barcelona, dedicat a la fabricació de calçat a mida i ortopèdic. El 1951, la família es va traslladar a Reus, on el comerç es va consolidar com una referència local. Amb els anys, el seu fill Diego va donar continuïtat al negoci, que va romandre obert fins al 2011, moment de la seva jubilació.
“Sento satisfacció que el meu pas per la vida hagi ajudat persones amb dificultats per caminar a fer-ho sense patiment”, va expressar emocionat Diego Gutiérrez durant l’acte de donació, tot agraint a l’Arxiu la preservació del llegat familiar.