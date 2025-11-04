Diari Més

Bateries d’ió liti a Reus, en marxa en dos anys i una inversió de 16 MEUR

El projecte s’ubicarà a tocar de la carretera N-340, la seu de la ITV a Reus i la subestació de Bellissens

Exemple de bateries per emmagatzemar energia, que podrien ser semblants al cas de Reus.

Exemple de bateries per emmagatzemar energia, que podrien ser semblants al cas de Reus.Repsol

Sergi Peralta Moreno

El projecte promogut per Isabel Development 4 SL s’ubicarà a tocar de la carretera N-340, la seu de la ITV a Reus i la subestació de Bellissens. Les set instal·lacions tindran una potència de 4,5 MW i empraran bateries d’ió liti.

Cada una estarà conformada per quatre contenidors, d’entre deu i dotze racks de bateries, i inclourà un centre de transformació i una línia soterrada d’interconnexió, amb destí a la subestació elèctrica SE Bellissens. El pressupost total de la inversió s’eleva cap als 16 milions d’euros, amb costos d’entre 2,2 i 2,5 milions per acció. 

El termini màxim per a la seva posada en marxa és de 2 anys, que van començar a comptar el juliol, amb la resolució de l’administració pública i la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Una vegada activada, el titular haurà de trametre una memòria de l’exercici cada any.

