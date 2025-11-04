Energia
Bateries d’ió liti a Reus, en marxa en dos anys i una inversió de 16 MEUR
El projecte s’ubicarà a tocar de la carretera N-340, la seu de la ITV a Reus i la subestació de Bellissens
El projecte promogut per Isabel Development 4 SL s’ubicarà a tocar de la carretera N-340, la seu de la ITV a Reus i la subestació de Bellissens. Les set instal·lacions tindran una potència de 4,5 MW i empraran bateries d’ió liti.
Cada una estarà conformada per quatre contenidors, d’entre deu i dotze racks de bateries, i inclourà un centre de transformació i una línia soterrada d’interconnexió, amb destí a la subestació elèctrica SE Bellissens. El pressupost total de la inversió s’eleva cap als 16 milions d’euros, amb costos d’entre 2,2 i 2,5 milions per acció.
El termini màxim per a la seva posada en marxa és de 2 anys, que van començar a comptar el juliol, amb la resolució de l’administració pública i la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Una vegada activada, el titular haurà de trametre una memòria de l’exercici cada any.