Unes 150 persones participen en la Caminada Solidària per la Salut Mental de la Fundació Pere Mata
La iniciativa vol donar visibilitat a la salut mental, promoure hàbits de vida saludables i reivindicar el dret a la plena participació comunitària de totes les persones
Unes 150 persones han participat aquest diumenge 2 de novembre en la segona Caminada Solidària per la Salut Mental, una iniciativa organitzada pel Servei Prelaboral de la Fundació Pere Mata, amb la col·laboració de persones vinculades a la salut mental i la inclusió social.
Les persones usuàries, famílies, professionals i ciutadania que s'han sumat a la iniciativa han sortit poc després de les 10 h del matí de la plaça Alcalde Anton Borrell del parc Sant Jordi de Reus, i han completat el circuit previst fins a la Boca de la Mina i tornada a la mateixa plaça de la sortida.
La caminada vol donar visibilitat a la salut mental, promoure hàbits de vida saludables i reivindicar el dret a la plena participació comunitària de totes les persones. Al llarg del recorregut, s'ha creat un ambient proper, festiu i de suport mutu, que ha contribuït a reforçar els vincles i a sensibilitzar la societat sobre la importància del benestar emocional.
Abans de la sortida, el gerent de la Fundació Pere Mata, Enric Cardús, ha explicat que l'objectiu de la Caminada «és passar un bon dia plegats i fer esport i, per altra banda, dona visibilitat a l'estigma i a l'aïllament que pateixen les persones amb problemes de salut mental».
Per aquest motiu, també ha destacat la bona acollida de la iniciativa i ha agraït la implicació a la ciutadania, ja que «accions com aquesta ens ajuden a trencar estigmes i a recordar que la salut mental és un aspecte essencial de la vida de tothom».
A continuació, dues usuàries del Servei Prelaboral, Patri i Toni, han llegit un Manifest elaborat per les persones usuàries del Servei, en què han exposat que «la salut mental és un dels grans reptes de la nostra societat sobretot pel que fa als trastorns mentals greus» i han reclamat que «la salut mental es una responsabilitat col·lectiva i tots podem contribuir a fer una societat més empàtica i inclusiva». El Manifest acaba fent una crida a «cuidar la nostra salut mental i la nostra salut física. Continuem avançant, visibilitzant i cuidant-nos».
Per la seva banda, l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha agraït a la Fundació la feina que s'està fent des de fa 20 anys en favor de les persones amb un problema de salut mental, i especialment ha agraït «a les persones afectades i a les famílies que ens expliquin la seva vivència, per ajudar a trencar estigmes».
L'alcaldessa estava acompanyada per la regidora de l'Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials de l'Ajuntament de Reus, Anabel Martínez, i pel regidor de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública, Dani Rubio.
Amb aquesta segona edició, la Caminada Solidària per la Salut Mental es consolida com una cita anual a la ciutat, amb la voluntat de continuar creixent i implicant cada vegada més persones en favor de la inclusió, la igualtat d’oportunitats i la sensibilització.
El Servei Prelaboral
És un servei de capacitació i habilitació per iniciar un itinerari d'inserció laboral que té per objectiu aconseguir la integració laboral, sigui en empresa ordinària o en treball protegit, de persones amb un trastorn mental greu, en edat laboral i amb un nivell d’autonomia que els permeti treballar.
Reus disposa d'aquest servei de la Fundació Pere Mata des de fa 20 anys. Actualment ofereix 35 places. A més, la Fundació Pere Mata disposa d'un centre especial de treball on treballen persones afectades per un trastorn mental sever, i ofereix també un servei d'inserció laboral en l'empresa ordinària.