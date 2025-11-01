Societat
Reus recorda els seus fills il·lustres amb una ofrena floral al Cementiri General per Tots Sants
L’alcaldessa Sandra Guaita i membres del consistori han participat en l’acte d’homenatge, que s’ha celebrat aquest dissabte al panteó dels fills il·lustres
L'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, i altres membres de la Corporació municipal, han participat aquest dissabte, 1 de novembre de 2025, en l'acte d'homenatge a totes les persones que s’han enterrat al Cementiri General de la ciutat amb una ofrena floral al panteó dels fills il·lustres, amb motiu de la festivitat de Tots Sants.
Els fills il·lustres i adoptius enterrats a Reus són Ceferí Olivé, Romà Perpinyà i Albert Vilalta, al panteó dels Fills Il·lustres; i Joan Rebull, Antoni Pedrol Rius, Carles Martí Massagué, Josep Andreu Abelló, Joan Busquets Crusat, Josep Laporte i Xavier Amorós.
Durant el matí d'avui, dia de Tots Sants, la música d’un duet de violoncels a l’entrada principal i dos violins, ubicats a la part més nova del recinte funerari, han acompanyat els visitants en les ofrenes que realitzen als seus familiars i amics difunts.
Avui, 1 de novembre, les portes del cementiri resten obertes al públic de 7:00 a 18:30 h.