Successos
Veïns confinats, autoevacuats i tres ferits en un incendi al centre de Reus
Dues persones van ser traslladades en estat menys greu a l'hospital, mentre que la tercera ja ha estat donada d'alta
Un incendi que es va declarar ahir al vespre en un pis del passeig Prim de Reus va obligar a confinar i evacuar una trentena de veïns d'un edifici de planta baixa més onze pisos. Els Bombers, que van rebre l'avís a les 21.26 hores, es van desplaçar al lloc dels fets amb quatre dotacions.
El foc s'hauria originat a la campana extractora de la cuina d'un quart pis i va cremar també alguns mobles del costat. En arribar, els Bombers van comprovar que el foc ja estava pràcticament extingit amb un extintor, i es van dedicar a revisar punts calents i ventilar tant l’habitatge com el calaix de l’escala, que havia quedat afectat pel fum.
Una trentena de veïns es van autoevacuar al carrer, mentre que la resta van quedar confinats als seus domicilis. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va atendre tres persones, dues de les quals van ser traslladades en estat menys greu a l'hospital i una tercera va ser donada d’alta al mateix lloc. El SEM va activar tres ambulàncies per atendre l’incident.