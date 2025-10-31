Ciutat
Reus instal·larà un tren gegant al parc del Trenet
El tren tindrà una longitud aproximada de 25 metres, una alçada de gairebé 5 metres i una amplada de 4,5 metres
L’Ajuntament de Reus ja ha iniciat els treballs de remodelació de l’àrea de jocs infantils del parc del Trenet, en el marc del pla de manteniment de jocs infantils i mobiliari urbà que impulsa la Regidoria de Via Pública a través del Pla d’Inversions 2024.
En aquest espai s’hi instal·larà properament una emblemàtica gran estructura multijoc en forma de tren, fabricada artesanalment amb fusta de robínia —un material natural, durador i sostenible— que convertirà el parc del Trenet en un espai de referència per al barri i per a tota la ciutat. Les obres les executa l’empresa Sevima Soldadors SL, adjudicatària del contracte amb un pressupost de 109.483,22 euros.
Un disseny únic i fet a mida per al parc del Trenet
El nou tren serà una proposta visualment espectacular, amb una locomotora principal jugable tant per fora com per dins, que inclourà xarxes, zones de refugi i diversos elements interactius. Darrere la locomotora s’hi afegirà un vagó de mercaderies semiobert amb un tobogan d’acer inoxidable i un recorregut interior ple de reptes per als infants.
Aquest gran tren artesanal de fusta de robínia tindrà una longitud aproximada de 25 metres, una alçada de gairebé 5 metres i una amplada de 4,5 metres. El disseny és exclusiu per al parc del Trenet de Reus i combina jocs que fomenten la motricitat, l’equilibri i la imaginació dels més petits.
Un espai de joc complet i renovat
A més de la gran estructura del tren, la remodelació inclou:
- Un gronxador de tres mòduls (amb seient bressol, seient niu i seient pla).
- Un sorral amb caseta amb teulada, politja i galleda per recollir sorra.
- Un balancí per a dues persones i dues molles individuals.
L’àrea, de 935 m² de superfície, està delimitada per una tanca de fusta i pavimentada amb sauló. Les antigues estructures es substituiran per models nous i personalitzats, que donaran un aire totalment renovat i singular al parc.
Fusta de robínia: qualitat, resistència i sostenibilitat
La fusta de robínia és la més dura d’Europa i pot instal·lar-se directament sobre el sòl sense tractaments químics, ja que pertany a la classe de resistència 1–2 segons la norma DIN EN 350-2. Aquesta fusta té una alta resistència natural als fongs i als insectes i una durabilitat mitjana superior als 20 anys, fet que la converteix en una opció ecològica i sostenible per a espais públics.