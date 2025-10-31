Urbanisme
Aigües de Reus inverteix més de 2 milions d’euros en obres per millorar el servei d’aigua
Aigües de Reus encara la recta final de l’any amb un important volum d’obres ja en marxa, a punt de finalitzar-se o bé que són a punt de començar
Aigües de Reus afronta la recta final de l’any amb un volum destacat d’obres ja en marxa, a punt de finalitzar-se o properes a començar, que sumen una inversió superior als 2 milions d’euros. Gran part dels treballs es centren en la renovació i manteniment de les xarxes d’abastament i sanejament, tot i que també hi ha projectes encaminats a un millor aprofitament dels recursos hídrics del municipi.
El regidor responsable del servei, Daniel Rubio, ha destacat que “els treballs que duem a terme no representen cap despesa per als veïns, sinó que estan finançats íntegrament per l’empresa municipal d’aigües”. A més, ha remarcat que les inversions no només combaten urgències i avaries, sinó que també asseguren el manteniment a llarg termini del servei, la seva eficiència i la sostenibilitat.
Entre les obres actuals, la més significativa és la recuperació de tres pous dins del recinte de l’aeroport de Reus, amb un pressupost de 560.773 euros (IVA exclòs). L’objectiu és tornar a posar en ús uns pous que havien quedat inactius per la complexitat de la seva gestió dins d’una infraestructura estratègica. Es preveu que a principis de 2026 l’aigua ja pugui aprofitar-se.
També s’acosta a la finalització la reparació del “dipòsit Vell” d’aigua, una obra modernista amb gran valor patrimonial. Els treballs, iniciats al maig amb un pressupost de 370.000 euros (IVA exclòs), han inclòs la conservació de revestiments, tancaments i solera, així com la millora del drenatge.
Altres obres en curs inclouen la construcció d’una nova xarxa d’aigua pel reg dels horts urbans del carrer d’Astorga i la reparació de la xarxa d’abastament del barri Fortuny, on les canonades existents ja estaven obsoletes.
Abans que acabi l’any, està previst iniciar diverses obres de renovació de xarxes a carrers com Gandesa, President Macià, Escultor Modest Gener i altres zones, amb una inversió superior als 300.000 euros (IVA exclòs). També es faran millores en xarxes de sanejament i abastament als carrers Frederic Soler, Bernat de Bell-lloc i Doctor Domènech, amb un pressupost de 125.355 euros (IVA exclòs).
Entre els projectes més rellevants previstos, destaca la construcció d’una Estació de Tractament d’Aigua Potable al polígon Agro-Reus, amb un pressupost de 490.122 euros (IVA exclòs), que permetrà eliminar nitrats i altres contaminants, fent l’aigua apta per al consum i potencialment ampliant el subministrament a la ciutat.
Aquestes actuacions formen part dels plans d’inversions d’Aigües de Reus i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU, així com del Pla d’Acció Municipal 2023-2027, que té com a objectiu garantir el proveïment d’aigua i assegurar-ne la qualitat.
L’empresa informa els veïns de l’inici de les obres i manté un telèfon d’atenció (977 345 843) per resoldre qualsevol consulta, agraint la col·laboració ciutadana i esperant minimitzar les molèsties durant els treballs.