El president de la Comissió de Drets Humans de El Salvador presentarà l’Agenda Llatinoamericana Mundial 2026 a Reus

Miguel Montenegro exposarà el projecte sota el lema “Acció Política” el dimarts 4 de novembre a la Biblioteca Central Xavier Amorós

Aquesta serà la 35a edició de la publicació, que va néixer l’any 1992

Aquesta serà la 35a edició de la publicació, que va néixer l'any 1992

Redacció
Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

El president de la Comissió de Drets Humans de El Salvador, Miguel Montenegro, serà a Reus el dimarts 4 de novembre, on presentarà l’Agenda Llatinoamericana Mundial 2026, que enguany porta per lema “Acció Política”.

L’acte tindrà lloc a les 19 h a la Biblioteca Central Xavier Amorós, i està organitzat per l’Associació Cultura i Solidaritat i el Comitè de Solidaritat Óscar Romero, amb el suport de l’Àmbit de Solidaritat i Cooperació de l’Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials i de les Biblioteques Municipals de Reus, que formen part de la Regidoria de Cultura i Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus.

Durant la presentació, els assistents podran adquirir l’agenda per 10 euros, i a partir d’aquell moment, les biblioteques municipals de Reus disposaran de diversos exemplars per a la seva consulta gratuïta. A més, el contingut també està disponible en format digital a través del web llatinoamericana.org.

Aquesta serà la 35a edició de la publicació, que va néixer l’any 1992 i que cada any proposa una reflexió crítica sobre la realitat mundial. El que busca és impulsar la participació ciutadana i promoure una acció social transformadora davant els reptes polítics, econòmics i mediambientals actuals.

Miguel Montenegro és reconegut internacionalment per la seva tasca de denúncia de les vulneracions dels drets humans i per la defensa dels col·lectius més vulnerables a l’Amèrica Central. La seva visita a Reus s’emmarca en la seva gira de presentacions per Europa, on exposa la necessitat d’una acció política compromesa i transformadora.

En quant a l’Agenda Llatinoamericana Mundia, es tracta d'una eina pedagògica de referència en l’àmbit de la comunicació i l’educació popular. Fundada per José María Vigil i Pere Casaldàliga, ha comptat al llarg dels anys amb col·laboracions destacades de figures com José Saramago, Frei Betto, Leonardo Boff o Eduardo Galeano, i és considerada l’obra llatinoamericana més difosa del seu gènere.

L’edició del 2026 s’organitza en tres apartats: Veure, Jutjar/Somiar i Actuar, i inclou articles com “L’educació és el camí”, de José Mujica; “Educació política: el que vaig aprendre a la Veneçuela chavista de 2009”, de Teresa Forcades i Vila; i dues aportacions de joves catalanes: “Migració i drets humans: una crisi silenciada”, de Jana Chacón Guergué, i “Justícia i Pau”, d’Amina El Kadaoui Mahiou.

