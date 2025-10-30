Cultura
El president de la Comissió de Drets Humans de El Salvador presentarà l’Agenda Llatinoamericana Mundial 2026 a Reus
Miguel Montenegro exposarà el projecte sota el lema “Acció Política” el dimarts 4 de novembre a la Biblioteca Central Xavier Amorós
El president de la Comissió de Drets Humans de El Salvador, Miguel Montenegro, serà a Reus el dimarts 4 de novembre, on presentarà l’Agenda Llatinoamericana Mundial 2026, que enguany porta per lema “Acció Política”.
L’acte tindrà lloc a les 19 h a la Biblioteca Central Xavier Amorós, i està organitzat per l’Associació Cultura i Solidaritat i el Comitè de Solidaritat Óscar Romero, amb el suport de l’Àmbit de Solidaritat i Cooperació de l’Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials i de les Biblioteques Municipals de Reus, que formen part de la Regidoria de Cultura i Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus.
Durant la presentació, els assistents podran adquirir l’agenda per 10 euros, i a partir d’aquell moment, les biblioteques municipals de Reus disposaran de diversos exemplars per a la seva consulta gratuïta. A més, el contingut també està disponible en format digital a través del web llatinoamericana.org.
Aquesta serà la 35a edició de la publicació, que va néixer l’any 1992 i que cada any proposa una reflexió crítica sobre la realitat mundial. El que busca és impulsar la participació ciutadana i promoure una acció social transformadora davant els reptes polítics, econòmics i mediambientals actuals.
Miguel Montenegro és reconegut internacionalment per la seva tasca de denúncia de les vulneracions dels drets humans i per la defensa dels col·lectius més vulnerables a l’Amèrica Central. La seva visita a Reus s’emmarca en la seva gira de presentacions per Europa, on exposa la necessitat d’una acció política compromesa i transformadora.
En quant a l’Agenda Llatinoamericana Mundia, es tracta d'una eina pedagògica de referència en l’àmbit de la comunicació i l’educació popular. Fundada per José María Vigil i Pere Casaldàliga, ha comptat al llarg dels anys amb col·laboracions destacades de figures com José Saramago, Frei Betto, Leonardo Boff o Eduardo Galeano, i és considerada l’obra llatinoamericana més difosa del seu gènere.
L’edició del 2026 s’organitza en tres apartats: Veure, Jutjar/Somiar i Actuar, i inclou articles com “L’educació és el camí”, de José Mujica; “Educació política: el que vaig aprendre a la Veneçuela chavista de 2009”, de Teresa Forcades i Vila; i dues aportacions de joves catalanes: “Migració i drets humans: una crisi silenciada”, de Jana Chacón Guergué, i “Justícia i Pau”, d’Amina El Kadaoui Mahiou.