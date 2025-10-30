Sallut
Oberta la inscripció per a la III Jornada de Sexualitat i Discapacitat a Reus
L’activitat, sota el títol “Cicles de la vida”, es celebrarà el 19 de novembre al Centre Cívic Gregal
L’Ajuntament de Reus ha obert les inscripcions per participar a la III Jornada de Sexualitat i Discapacitat. Cicles de la vida, que tindrà lloc el dimecres 19 de novembre, de 9 a 14 hores, al Centre Cívic Gregal. La iniciativa, organitzada per la Comissió de Sexualitat del Consell Municipal de la Discapacitat de Reus, compta amb la col·laboració del grup de treball pels drets sexuals de la Regidoria de Salut i Esports.
L’activitat s’adreça tant al públic general com a professionals, estudiants i famílies vinculades als àmbits de la discapacitat i la sexualitat. L’objectiu és visibilitzar i reivindicar els drets sexuals i reproductius de les persones amb diversitat funcional al llarg de totes les etapes vitals, i oferir eines per acompanyar-les en la seva vivència afectiva i sexual.
El programa inclou diverses ponències i experiències pràctiques. Hi participaran Gemma Deulofeu Villanueva, psicòloga i sexòloga; Mercè García Aineto i Gerard Roig Altés, que abordaran els canvis corporals al llarg de la vida; i Axel Gairí Roig, que presentarà “Dinder Club”, la primera aplicació de cites per a persones amb discapacitat intel·lectual.
La cloenda anirà a càrrec d’Andreu López Carrillo, del Servei d’Atenció a la Salut Sexual de la Fundació Villablanca, i de Sonsoles Jiménez Jiménez, tècnica de Salut Sexual de l’Ajuntament de Reus.
La jornada és gratuïta, però cal inscripció prèvia a través del web de l’Ajuntament de Reus.