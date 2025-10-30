Societat
L'ONCE treballa per reduir la llista d'espera de tres anys per tenir un gos pigall
L'entitat fa una exhibició a Reus per conscienciar la ciutadania sobre el dret de mobilitat universal dels gossos guia
La Fundació ONCE del Gos Pigall treballa per reduir la llista d'espera per tenir un gos pigall després que els últims anys s'hagi incrementat notòriament. Si abans de la pandèmia el temps era d'un any aproximadament, actualment és de tres anys.
Per això, l'entitat ha ampliat l'escola de gossos pigall que té a Boadilla del Monte (Madrid). El delegat de l'ONCE a Catalunya, Enric Botí, ha explicat que l'augment de la llista d'espera respon a "l'evolució" de la mateixa població cega.
"El gos pigall s'ha transformat en un element de mobilitat segura molt important per a moltes persones", ha assenyalat des de Reus on aquest matí s'ha fet una exhibició per conscienciar la ciutadania sobre el dret de mobilitat universal dels gossos guia.