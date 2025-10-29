Societat
La 28a Fira de l'Oli DOP Siurana es farà a Reus els dies 14 i 15 de novembre
L’esdeveniment tindrà lloc a la plaça de la Llibertat
Els dies 14 i 15 de novembre arriba a Reus la 28a Fira de l'Oli DOP Siurana (Festa de l’Oli Nou), un certamen organitzat conjuntament per l’Agència Reus Promoció, el Consell Regulador de la DOP Siurana i la Unió Corporació Alimentària de Reus, en el qual seran presents els productors més importants de la Denominació d’Origen. L’esdeveniment tindrà lloc a la plaça de la Llibertat en horari de 17 a 21 h el divendres i de 10 a 14 h i de 17 a 21 h el dissabte.
L’objectiu de la fira és donar la benvinguda a l’oli nou i reunir a la ciutat els productors més importants de la DOP Siurana. «Reus continua sent la primera fira de Catalunya on es presenta de forma conjunta l’oli nou de la temporada, i el primer lloc on els assistents tenen la possibilitat de tastar i comprar una vintena d’olis nous diferents de la Denominació d’Origen Protegida Siurana», ha destacat l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita.
El resultat d’aquesta llarga trajectòria de la Festa de l’Oli Nou de Reus comporta que s’hagi consolidat en el calendari d’esdeveniments gastronòmics del país, i que s’hagi convertit en una cita de referència en la promoció dels productes agroalimentaris a Catalunya. En aquest sentit, cada vegada més visitants d'arreu del país es desplacen a la ciutat durant les dates de la Fira per comprar aquest producte de gran qualitat, essencial en la dieta mediterrània. També cal dir que s’ha refermat com un model d’èxit, tant pel que fa a la divulgació del producte com per l’alt volum de vendes.
Un altre aspecte rellevant d’aquest esdeveniment és la gran implicació de sectors i entitats de la ciutat que se sumen a la Fira de l’Oli amb l’organització de diferents activitats durant la mateixa setmana. Les associacions comercials de la ciutat, el Mercat Central i el Mercat del Carrilet, el Gremi de Forners participen en aquestes activitats i contribueixen així que l’arribada de l’oli nou esdevingui tota una festa a Reus. Les activitats estan dirigides a tots els públics, especialment el familiar. D’altra banda, es continua premiant els compradors d’oli de la Fira amb butlletes «rasca-rasca» amb diferents premis.
Entre les activitats paral·leles cal destacar la segona edició del concurs d’allioli i l’esmorzar degustació del dissabte el matí, que és solidari i el 50% de la recaptació anirà destinada a la Marató de TV3. La llonganissa que se servirà està elaborada per Cal Sendra.
Per als més petits, divendres a la tarda hi haurà el berenar de pa amb oli i xocolata, amb l’objectiu de promocionar el producte recuperant aquest tradicional berenar, que prepararà el Gremi de Formers de Reus i Comarca i que anirà acompanyat de l’actuació de l’Escola de Dansa Artis de Reus.
Una setmana plena d’activitats
La Fira de l’Oli DOP Siurana s’emmarca dins d’una setmana temàtica que transforma Reus en capital de l’oli nou. Entre les iniciatives destacades hi ha la campanya especial als Mercats Central i del Carrilet de Reus. Del 10 al 14 de novembre, les parades obsequiaran els seus clients amb butlletes per al sorteig de diferents premis d'oli Siurana, com són 5, 10, 15 i 20 litres i un primer premi consistent en «el teu pes en oli». El dissabte 15 de novembre, a les 17.30 h, a la Fira de l'Oli Nou, s'extrauran les butlletes guanyadores i per obtenir el premi serà necessari trobar-se a la plaça en el moment del sorteig.
Un any més, durant aquest cap de setmana, els hotels de Reus oferiran una oferta especial. El paquet que proposen inclou oli nou DOP Siurana i un tiquet cultural, que permet l'entrada a diferents espais patrimonials de la ciutat.
A més, el dijous 20 de novembre, de 9.30 a 12.30 h, tindrà lloc la Jornada Sostenibilitat a REDESSA Tecnoparc, impulsada pel Col·legi d’Enginyers Agrícoles de Catalunya amb la col·laboració del HUB Food-Tech&Nutrition.