Reus amplia els horaris dels espais patrimonials per Tots Sants
L’objectiu és facilitar que visitants puguin descobrir la riquesa cultural de la ciutat durant els dies festius
Reus Promoció ampliarà els horaris dels principals espais patrimonials de la ciutat entre el 31 d’octubre i el 3 de novembre. L’objectiu és facilitar que visitants i famílies puguin descobrir la riquesa patrimonial i cultural de Reus durant els dies festius.
Aquestes dates són un bon moment per apropar-se a la ciutat amb la Polsera Visit Reus, pensada per totes les edats i a un preu únic que permet accedir lliurement a cinc dels espais més importants i simbòlics de Reus: l’Institut Pere Mata, el Gaudí Centre Reus, la Prioral i el Campanar de Sant Pere, els museus de la ciutat i realitzar una degustació del vermut de Reus a l’Estació Enològica.
Horaris especials
Pavelló dels Distingits – Institut Pere Mata
Visita lliure amb audioguia
- Divendres 31 d’octubre: d’11 a 14 h i de 16 a 18 h
- Dissabte 1 de novembre: d’11 a 14 h i de 16 a 18 h
- Diumenge 2 de novembre: d’11 a 14 h
- Dilluns 3 de novembre: d’11 a 14 h i de 16 a 18 h
Campanar
- Divendres 31 d’octubre: d’11 a 14 h i de 16 a 18 h
- Dissabte 1 de novembre: d’11 a 14 h i de 16 a 18 h
- Diumenge 2 de novembre: d’11 a 14 h
- Dilluns 3 de novembre: d’11 a 14 h i de 16 a 18 h
Estació Enològica – Casa del Vermut i del Vi
Visita lliure
- Divendres 31 d’octubre: d’11 a 14 h
- Dissabte 1 de novembre: d’10 a 14 h i de 17 a 19 h
- Dissabte 2 de novembre: d’10 a 14 h
- Dilluns 3 de novembre: d’11 a 14 h
Ruta del Modernisme
Visita guiada amb sortida des de l’Estació Enològica
- Dissabte 1 de novembre: visita en català a les 11.30 h
Gaudí Centre
Visita lliure amb audioguia o mitjançant l'app des del dispositiu mòbil, amb el seu horari habitual
- De dilluns a dissabte: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
- Diumenges i festius: d’11 a 14 h
Les activitats es poden reservar a través del web ticket.reusturisme.cat.